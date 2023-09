Neuralink ouvre la porte aux essais sur les humains : il est maintenant possible de s’inscrire pour tester son implant cérébral

Neuralink est l’un des paris les plus extrêmes proposés par Elon Musk.

Des tests ont d’abord été effectués sur des singes

Le magnat derrière Tesla et la gestion étrange d’un supposé futur X payant, Elon Musk, a parmi ses paris l’une des entreprises d’innovation et de développement les plus remarquables pour son contexte futuriste mais qui a également fait hausser plus d’un sourcil d’expert. Il s’agit de Neuralink, un implant cérébral qui pourrait avoir des applications dans le domaine de la santé.

Après une phase de test extrêmement longue sur des animaux, où il a été critiqué et fait l’objet d’enquêtes gouvernementales pour la mort de 1 500 animaux, il semble maintenant qu’il puisse commencer à être testé sur des humains.

Neuralink obtient l’autorisation de tester sur des humains

S’éloignant de toutes les rumeurs de l’industrie technologique, comme le lancement d’un prétendu Tesla Pi Phone, le deuxième homme le plus riche du monde a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour commencer les tests sur des humains avec son entreprise Neuralink.

Ainsi, maintenant, les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour mener la première étude sur des humains appelée PRIME, dont l’objectif est d’évaluer la sécurité de l’implant et d’évaluer les éventuelles fonctions qu’il pourrait offrir.

[L’étude] est dédiée à tous ceux qui sont tétraplégiques ou qui ont une lésion cervicale ou de la moelle épinière, ainsi qu’à la sclérose latérale amyotrophique.

Neuralink vise à transformer les signaux de notre cerveau en impulsions numériques compréhensibles par les machines. Pour le moment, la concurrence, Synchron, les avait devancés dans leurs expériences. Cependant, ils ont reçu une dérogation exceptionnelle de la FDA qui permettra désormais à Neuralink de prendre la tête.

N’oublions pas qu’Elon Musk a fait des promesses avec le développement de cette technologie qui, a priori, n’étaient pas possibles, comme la guérison de l’autisme, ce qui a suscité de nombreuses critiques car il ne s’agit pas d’une maladie. Pour le moment, il est estimé qu’il pourrait avoir des applications utiles pour les maladies et affections affectant la mobilité des êtres humains.

Neuralink a reçu l’approbation des tests sur des humains.

Ils recherchent des personnes ayant des problèmes de mobilité dus à des blessures ou à des maladies telles que la sclérose en plaques.

Tout cela grâce à une dérogation du gouvernement américain, qui leur a permis d’accéder à cette phase de tests.

Entre autres choses, il a également promis que, grâce à une carte SD insérée dans notre cerveau, nous pourrions apprendre des choses aussi complexes que dominer l’art du kung fu. Des promesses qui ont lentement été reléguées au plus grand des silences car elles n’étaient vraiment pas destinées à être vraies et étaient plutôt destinées à attirer des investisseurs.

