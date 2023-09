WhatsApp pour iPad est une réalité : la version pour tablettes est déjà disponible en version bêta

La dernière version de WhatsApp Beta est déjà compatible avec iPad.

WhatsApp aura bientôt sa version officielle pour iPad

Nous parlons depuis des années de l’arrivée supposée de WhatsApp sur les tablettes via une application spécifique. Bien que l’arrivée du mode multi-appareils constitue une avancée majeure dans cette direction, la société ne semble pas avoir trop hâte de donner aux utilisateurs d’iPad la possibilité d’utiliser l’application de messagerie sans avoir recours à WhatsApp Web.

Mais cette fois-ci, la version de WhatsApp pour iPad semble être très proche. Du moins, c’est ce qu’indique WABetaInfo, qui a déjà eu accès à une capture d’écran montrant l’interface de l’application de messagerie dans sa version pour iPadOS.

WhatsApp teste déjà sa version pour iPad avec certains utilisateurs

Comme nous avons pu le voir grâce à une capture d’écran dévoilée, WhatsApp pour iOS dispose déjà d’une interface adaptée aux tablettes, et certains membres du programme beta peuvent déjà installer la version de l’application de messagerie sur leurs tablettes via TestFlight.

En regardant l’interface de l’application, il est clair qu’il s’agit d’une adaptation de l’application WhatsApp pour macOS qui a été récemment renouvelée.

En ce qui concerne son fonctionnement, ceux qui ont déjà pu la tester affirment qu’elle permet d’associer un compte WhatsApp grâce au mode multi-appareils via un code QR. Une fois que l’iPad a été associé au compte via un iPhone, il sera possible d’accéder aux conversations, aux appels et aux statuts de la même manière que si cela était fait avec n’importe quel autre appareil.

Pour l’instant, seuls les membres du programme beta de WhatsApp pour iOS peuvent tester la version pour iPad. Le reste du monde devra attendre que la société lance cette version de manière globale.

