Les Samsung Galaxy S22 se mettent à jour vers Android 14 avec la version bêta de One UI 6

Samsung a commencé à déployer la première version bêta de One UI 6.0 pour les modèles de la série Galaxy S22. Pour le moment, uniquement en Corée du Sud.

L’écran du Samsung Galaxy S22 Ultra / Image : AndroAall

Après avoir sorti la version bêta de One UI 6 pour les Galaxy S23, ainsi que pour les Galaxy A34 et Galaxy A54, Samsung a commencé le déploiement de la dernière version de son système d’exploitation basé sur Android 14 parmi les trois modèles de la série Galaxy S22, offrant ainsi aux propriétaires de cette gamme la possibilité de tester les dernières nouveautés de la plate-forme.

La version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 arrive sur les Galaxy S22 en commençant par la Corée du Sud, mais on s’attend à ce que Samsung ouvre ultérieurement le programme bêta à un plus grand nombre de régions.

Android 14 arrive sur les Galaxy S22, pour le moment sous forme de version bêta

La société elle-même a annoncé le lancement sur son forum officiel en Corée du Sud, où elle explique que One UI 6.0 Beta est désormais disponible pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Tous ces modèles sont compatibles avec la nouvelle version d’Android, qui pèse environ 3 Go cette fois-ci, et arrivent sur les appareils avec la version du firmware S90xNKSU3ZWIA. La mise à jour comprend également le correctif de sécurité Android de septembre 2023, publié par Google il y a seulement quelques jours.

Pour adhérer, les propriétaires d’un des mobiles compatibles doivent accéder à l’application Samsung Members, où ils verront une notification indiquant l’existence du programme bêta. En le faisant, la mise à jour du système devrait apparaître automatiquement.

Pour l’instant, le programme bêta n’est disponible qu’en Corée du Sud. On peut s’attendre à ce que Samsung étende prochainement le nombre de pays où la version bêta de One UI 6 pour les Galaxy S22 peut être téléchargée officiellement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :