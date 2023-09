Les caméras du Samsung Galaxy S24 Ultra seront inférieures à celles du Xiaomi 13 Ultra, selon une fuite

Après avoir lancé sa nouvelle génération de smartphones pliables, Samsung concentre maintenant ses efforts pour finaliser les détails du lancement du dernier membre de la série Galaxy S23, le Galaxy S23 FE qui a récemment fuité en vidéo, tout en préparant l’arrivée de ses nouveaux fleurons, les Galaxy S24 qui arriveront début de l’année prochaine en France.

Au cours des dernières semaines, différents rumeurs nous sont parvenues concernant le modèle le plus avancé de cette nouvelle série, le Samsung Galaxy S24 Ultra et maintenant, une nouvelle fuite vient de révéler que les caméras du nouveau fleuron de la marque coréenne seront inférieures à celles du Xiaomi 13 Ultra.

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé SamMobile, le célèbre leakeur Ice Universe a publié un post sur X (l’ancien Twitter) dans lequel il affirme que le Samsung Galaxy S24 Ultra se dotera d’un appareil photo téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 5X et un appareil photo téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3X.

Telephoto solution of Samsung Galaxy S24 Ultra:

3x 10MP + 5x 50MP 1/2.52″ 0.7μm

The hardware specifications are weaker than Xiaomi 13 Ultra, which is 50MP 1/2.52″ 0.7μm for both 3x and 5x.

I know it’s hard for you to accept,me too, but it’s the truth.????

You can place an iPhone15…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 19 septembre 2023