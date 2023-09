La smart TV de Xiaomi s’effondre: 4K et 100 euros de réduction

Un des téléviseurs Xiaomi que nous avons le plus recommandé tire son prix, mais seulement pour une durée limitée.

L’une des smart TV F2 de Xiaomi.

Vous pouvez ramener chez vous l’un des téléviseurs intelligents offrant la meilleure qualité-prix dans une offre très tentante. Le Xiaomi TV F2 de 43 pouces est à 299 euros sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. De plus, si vous êtes un utilisateur Prime, vous n’aurez rien à payer pour l’expédition.

La création de Xiaomi est bien plus qu’un téléviseur, elle arrive avec toute l’intelligence dont vous avez besoin et vous permettra de télécharger toutes ces applications que vous avez toujours voulu. Un logiciel créé par Amazon lui donne vie, nous vous dirons pourquoi c’est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire.

Xiaomi F2 43″

Un monde de divertissement à portée de main

Le devant de la smart TV chinoise est occupé presque entièrement par un bon écran de 43 pouces, vous ne resterez pas indifférent. Il dispose d’une résolution 4K, vous ne manquerez aucun détail des séries et des films que vous aimez le plus. Vraiment, il est surprenant de trouver un panneau comme celui-ci pour moins de 300 euros.

Comme nous l’avons mentionné, le système d’exploitation qui donne vie à ce téléviseur a été créé par les Américains d’Amazon. Fire TV OS fonctionne vraiment bien, c’est le même OS que l’on trouve dans le populaire Fire TV Stick. Peu importe de quelle plate-forme vous êtes fan, vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films.

Parlons d’une des créations d’Amazon, nous ne pouvons ignorer Alexa. Avec la télévision Xiaomi, vous profiterez également d’un des meilleurs assistants virtuels, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir son aide. Posez-lui n’importe quelle question ou demandez-lui de chercher un bon film pour vous cette soirée où vous n’êtes pas inspiré. Ça sonne bien, n’est-ce pas ?

Xiaomi F2 43″

Maintenant vous savez, vous pouvez renouveler votre salon avec une bonne smart TV pour moins de 300 euros. Vous n’avez pas besoin d’aller au store et de dépenser une fortune, la smart TV de Xiaomi vous permettra de profiter chaque jour du meilleur contenu. Nous ne savons pas combien de temps elle sera disponible à ce prix, mais je n’y réfléchirais pas trop.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des aubaines de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :