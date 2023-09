Vous allez vouloir l’un des nouveaux projecteurs de Xiaomi : résolution Full HD et son stéréo pour très peu d’argent

Arrive en deux modèles dans le cadre de la série Redmi Projector 2, déjà disponible en Chine à un prix qui commence à environ 128 euros au taux de change.

Voici les Redmi Projector 2 et Redmi Projector 2 Pro, déjà disponibles en Chine.

Nous avons déjà analysé sur Netcost-security.fr quelques projecteurs Smart TV aux concepts très divers, du formidable Formovie THEATER 4K avec son système laser et ses 3 500 euros, jusqu’au design le plus polyvalent exploré par ce modèle The Freestyle de Samsung qui coûte un peu moins cher, environ 999 euros comme prix de lancement.

C’est peut-être ce deuxième modèle qui ressemble le plus à l’idée des Redmi Projector 2 que Xiaomi a présentés officiellement en Chine, avec une conception plus intégrable, polyvalente et abordable qui en réalité des options très intéressantes pour presque tous les foyers, toujours avec des designs minimalistes et une fonctionnalité supérieure à leur prix.

En réalité, ils sont déjà disponibles en Chine sous deux modèles, Redmi Projector 2 et Redmi Projector 2 Pro, en partant du détaillant JD.com à un prix de 999 yuans pour le modèle le moins performant, qui serait converti en un très attractif 128 euros selon le taux de change actuel des devises. Le modèle ‘Pro’, quant à lui, coûte 1 299 yuans, soit environ 167 euros au taux de change.

Voici les Redmi Projector 2 Series : on ne peut pas demander plus pour moins cher

Comme nos collègues de GizmoChina nous l’ont confirmé, il sera difficile de trouver un projecteur similaire en termes de performances avec un prix seulement similaire, voire moins cher. Et c’est que, comme toujours, Redmi a privilégié la fonctionnalité par rapport au design, aux matériaux et aux prix.

Cela ne signifie pas pour autant que les deux projecteurs qu’ils nous proposent ne disposent pas d’une finition attrayante, minimaliste comme toujours, sans aucun doute facilement intégrable dans la décoration de n’importe quel salon ou salle multimédia de presque n’importe quel foyer.

La finition est similaire, avec des formes rectangulaires et des couleurs neutres, plus sombres dans le modèle ‘Pro’ qui est également un peu plus grand et plus lourd, mais toujours dans un concept dans les deux cas plus polyvalent et relativement portable.

Redmi Projector 2, galerie de photos

Les deux projecteurs de la famille Redmi Projector 2 disposent d’une résolution native FHD 1 080p avec un rapport 1,2:1, ce qui permet de projeter un écran de 100 pouces à une distance de seulement 2,5 mètres par rapport à n’importe quelle surface plane.

Les différences se situent au niveau de la technologie et de la luminosité, car le modèle moins performant dispose d’un algorithme de correction omnidirectionnelle basé sur l’IA, intégrant un moteur de zoom qui peut automatiquement calibrer la mise au point lorsque l’appareil est allumé. Sa luminosité atteint les 180 CVIA.

Quant au modèle Redmi Projector 2 Pro, dans son cas, le système d’image adaptatif dispose également de l’IA mais est complété par un gyroscope à six axes qui permet une correction rapide et sans capteurs. Ce modèle augmente également la luminosité jusqu’à 300 CVIA.

Redmi Projector 2 Pro, galerie de photos

Par ailleurs, le reste du matériel et du logiciel est également identique, à partir d’une puce Amlogic T950D4 accompagnée de 1,5 Go de RAM et de 32 Go de stockage, capable de gérer facilement Mi TV, y compris les applications, les services de streaming et les jeux vidéo.

Ils disposent tous les deux de haut-parleurs stéréo doubles avec la technologie WANOS, de la capacité à se connecter à des systèmes d’éclairage intelligents et d’une compatibilité totale avec la plateforme Mijia, ce qui permet d’inclure le projecteur dans des scènes personnalisées en contrôlant la fermeture automatique des rideaux ou l’extinction et la réduction de l’éclairage pour une expérience totalement satisfaisante.

Il ne reste plus qu’à les voir dans les stores officiels Xiaomi de nos marchés, bien qu’évidemment, lorsqu’ils sortiront des frontières de la Chine, ils seront probablement beaucoup plus chers et mettront également quelques semaines, voire quelques mois… Patience !

