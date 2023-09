300 euros de moins pour cet ordinateur portable avec 16 Go de RAM, écran de 144 Hz et RTX3050

C’est une excellente option pour le travail à distance ou pour les étudiants qui ont besoin d’une grande puissance sur leur ordinateur portable.

Cet ordinateur portable HP est conçu pour offrir des performances exceptionnelles avec le système d’exploitation de votre choix.

Avez-vous besoin de renouveler votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et vous ne savez pas quoi rechercher ? Tout d’abord, sachez qu’avec un budget compris entre 500 et 800 euros, vous pouvez obtenir un excellent ordinateur de bureau pour le travail à distance ou même un ordinateur portable pour les étudiants à un prix bien inférieur. Mais aujourd’hui, je tiens à vous recommander ce HP Victus 16 qui est en baisse sur Amazon à 699 euros.

Il s’agit d’un ordinateur avec une puissance, une grande mémoire et l’une des meilleures cartes graphiques pour les ordinateurs portables. Cette unité est livrée sans système d’exploitation, c’est peut-être pour cette raison qu’elle est proposée à 300 euros de réduction. Il vous appartient donc d’obtenir une licence Windows 11 de manière simple et peu coûteuse ou une distribution Linux quelconque. Si vous voulez le même modèle, mais avec une légère amélioration graphique, vous pouvez l’obtenir pour 899 euros sur PcComponentes.

HP Victus 16

Obtenez un excellent ordinateur portable avec une réduction de 300 euros

L’ordinateur portable HP Victus 16 est doté d’un écran de 16,1 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px). Cet écran offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse rapide de 7 ms, garantissant des images fluides et nettes. De plus, il utilise la technologie IPS et une luminosité de 300 nits pour des couleurs précises et des angles de vision larges. L’écran est également antireflet et offre la fonction Low Blue Light pour réduire la fatigue visuelle.

Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H, qui offre des performances exceptionnelles. Avec une vitesse d’horloge maximale allant jusqu’à 4,4 GHz, une mémoire cache L3 de 16 Mo, 8 cœurs et 16 threads, ce processeur est capable de gérer des tâches intensives en ressources telles que le montage vidéo, la conception graphique et les jeux actuels à haute exigence.

Cet ordinateur portable est livré avec 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz (sur deux modules de 8 Go), ce qui permet une multitâche fluide et des performances rapides. Il offre également un stockage de données rapide grâce à un SSD de type M.2 de 512 Go, garantissant un démarrage rapide du système d’exploitation et des applications, ainsi qu’une expérience générale fluide.

Le HP Victus 16 intègre une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Cette carte graphique offre des performances graphiques solides, ce qui en réalité un choix approprié pour les jeux et les tâches de conception 3D. Avec une couverture de 100% de l’espace colorimétrique sRGB, cet écran et cette carte graphique sont idéaux pour les tâches créatives et de divertissement.

Cet ordinateur portable offre une large gamme d’options de connectivité, notamment le WiFi 6 et Bluetooth 5, qui offrent une connectivité sans fil rapide et stable. De plus, il dispose d’une variété de ports, dont 3 USB-A, un USB-C, HDMI, Ethernet RJ45, casque et lecteur de cartes SD, ce qui facilite la connexion de périphériques et d’appareils externes. Il se recharge avec son propre chargeur.

HP Victus 16

Avec une réduction de 300 euros et un prix bien inférieur à celui des autres stores actuellement, vous pouvez obtenir un ordinateur portable puissant pour le travail et les études. Avec des performances élevées et le bon système d’exploitation adapté à vos besoins, ce HP Vistos 16 est un excellent choix d’achat dès maintenant.

