Le processeur A17 Pro de l’iPhone 15 Pro démontre sa puissance impressionnante sur AnTuTu

Pour surprendre personne, le Apple Silicon A17 Pro avec ses 3 nanomètres est probablement la puce pour mobile la plus puissante actuellement.

Avec un design similaire, les nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max arborent un corps en titane beaucoup plus léger.

Jusqu’à présent, il est vrai que nous connaissions seulement le travail de Samsung avec ses lithographies de 3 nanomètres qui, selon les prévisions, allaient surpasser celles, inédites, de la TSMC qui a été beaucoup plus discrète en termes d’annonces, de fuites et d’informations sur son développement. Et pourtant, il semble qu’au moins en termes de délais, la TSMC a déjà remporté cette bataille des 3 nanomètres face à Samsung.

Et oui, mes amis, Apple est un client si prioritaire pour la TSMC que le nouveau Apple Silicon A17 Pro des iPhone 15 utilise pour la première fois et exclusivement pour le moment, la nouvelle lithographie à ultraviolets extrêmes (UVE) de 3 nanomètres du fabricant taïwanais, qui a pris de l’avance sur toute l’industrie en recherchant plus d’efficacité ainsi que des améliorations de l’architecture des cœurs Apple Silicon.

Et nous devrons témoigner du fait qu’Apple a une fois de plus réussi à concevoir une puce non seulement novatrice mais aussi extrêmement puissante, du moins, c’est ce qui ressort de ses premiers résultats sur AnTuTu, dont nous ont informés les amis de GSMArena, des résultats peu comparables avec Android en raison de la différence entre les plateformes mais assez supérieurs à l’A16 Bionic introduit en 2022 sur l’iPhone 14.

Voici le parcours des premiers iPhone 15 Pro Max sur AnTuTu

Il est vrai que les scores synthétiques ne sont pas totalement fiables, mais il est également vrai qu’ils donnent une idée de l’avancée technologique dans chaque itération, du moins tant que nous restons dans la même plateforme et avec le même logiciel.

C’est pourquoi nous ne comparerons pas l’iPhone 15 Pro Max avec les smartphones Android, car cela ne serait ni équitable ni logique, mais il est bon de savoir que le meilleur des smartphones Android les plus puissants, le modèle ‘Plus’ du Nubia Red Magic 8 Pro vendu exclusivement en Chine, n’est pas trop loin derrière avec une lithographie plus ancienne de 4 nanomètres, et affiche 1 632 859 points contre 1 641 883 pour le nouveau fleuron d’Apple.

Ceci est en réalité le score stratosphérique obtenu par l’iPhone 15 Pro Max, qui atteint 1 641 883 points dans l’ensemble et se distingue notamment dans la catégorie du GPU, avec 597 734 points et une amélioration de performance estimée à 27% en termes de graphismes par AnTuTu.

Apple nous avait déjà dit que l’amélioration entre l’A16 Bionic et l’A17 Pro était d’environ 20%, et nous constatons que la puce de 2022 a obtenu un score maximum de 1 474 011 points sur AnTuTu avec une configuration mémoire et une plateforme logicielle identiques.

Pour le moment, il n’a pas de concurrents dans sa technologie de fabrication (3 nm), donc la comparaison est encore biaisée, mais sans aucun doute, l’Apple 17 Pro est probablement la meilleure puce de l’industrie mobile aujourd’hui et la meilleure que nous verrons en 2023.

Il est évident que seule la nouvelle technologie des 3 nanomètres que personne ne possède pour le moment rend le nouveau chipset des iPhone 15 incomparable, et nous verrons si Qualcomm ose franchir le pas avec le Snapdragon 8 Gen3 pour réaliser ce saut que Samsung prévoyait de faire en 2024 avec sa lithographie basée sur la technologie GAA (Gate-All-Around), supposée être supérieure à la FinFET que la TSMC a maintenue et qui, selon les experts, accuse un retard de 2 ans en termes de développement et de performances par rapport aux Coréens.

En ce qui concerne l’A17 Pro, il n’y a pas beaucoup de détails, Apple n’a pas l’habitude d’en donner, mais nous savons qu’il dispose d’une architecture big.LITTLE avec 6 cœurs, dont 2 à haute performance et 4 dédiés à l’efficacité, avec 6 cœurs pour le processeur graphique, 16 pour le Neural Engine et pas moins de 19 milliards de transistors.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :