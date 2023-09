Apple pourrait concurrencer les Chromebooks avec un MacBook bon marché

Les dernières rumeurs en provenance de Cupertino font état de l’arrivée d’une série d’ordinateurs portables bon marché signés Apple pour l’année prochaine.

Apple prévoit de lancer des MacBook bon marché d’ici 2024.

Les Chromebooks restent à ce jour des appareils qui divisent les utilisateurs. Ces ordinateurs bon marché orientés vers l’éducation de Google ont de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Il est évident que ces ordinateurs portables abordables doivent trouver leur étiquette de prix quelque part.

En revanche, pour ceux qui recherchent des machines à remettre à leurs enfants pour accomplir leurs tâches scolaires de manière solide et sans se ruiner, ils constituent une excellente option. C’est pourquoi Apple pourrait lancer des MacBook bon marché en 2024, comme le rapporte 91Mobiles.

Des MacBook bon marché pour l’année prochaine ?

Selon le média, à Cupertino on travaille sur une série de MacBook abordables. Ce serait la façon pour Apple de concurrencer les Chromebooks et ils arriveraient au cours du second semestre de l’année prochaine, selon le média.

En quoi se différencieraient-ils de la ligne principale des ordinateurs portables d’Apple ? Eh bien, bien que l’on pense qu’ils garderaient le boîtier extérieur en aluminium, selon la fuite, il est dit qu’ils seront fabriqués avec « des matériaux différents ». Les composants des ordinateurs portables et le matériel seraient bien moins chers que ceux utilisés dans leurs grands frères.

Bien sûr, étant donné qu’Apple essaie de réduire les prix d’accès à ses ordinateurs portables, on peut supposer que les spécifications techniques seront sérieusement touchées. On ne sait pas encore quel processeur, quelle mémoire ou quel système de stockage ils auront, mais il est facile de supposer que nous ne verrons pas les Apple Silicon de haut de gamme que les MacBook des dernières générations intègrent.

Quoi qu’il en soit, nous parlons d’Apple. Ce que l’entreprise considère comme « bon marché » n’est pas du tout ce qui peut être désigné ainsi dans d’autres parties de l’industrie. Ce peut être « bon marché pour être un Apple » (on a les iDevices SE, par exemple), mais ne vous attendez pas à voir un MacBook au prix d’un Chromebook.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :