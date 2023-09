Ce Samsung Galaxy A, qui a presque 4 ans, reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité.

Le correctif de sécurité de septembre 2023 arrive déjà sur les Samsung Galaxy A71 en Inde avec la version du firmware A715FXXU8CVI3.

Le Samsung Galaxy A71 dans ses quatre couleurs disponibles

Samsung a promis de mettre à jour, le plus rapidement possible, ses meilleurs téléphones, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois en cours, et un mois de plus, il tient sa promesse car une vingtaine de terminaux des séries Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A ont déjà reçu la mise à jour Android de septembre.

Le géant coréen continue de déployer la mise à jour de sécurité de septembre sur plus d’appareils de son portefeuille et, ainsi, après avoir libéré le correctif de sécurité de septembre sur les Galaxy S23 en Europe, c’est maintenant au tour d’un des Galaxy A les plus populaires de la marque, un Samsung Galaxy A71 qui est arrivé sur le marché il y a près de 4 ans.

La mise à jour Android de septembre arrive sur les Samsung Galaxy A71

Comme le confirment nos confrères du média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Galaxy A71 en Inde et il est prévu que ce nouveau logiciel arrive sur les appareils du reste du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est en cours de déploiement sur les Galaxy A71 en Inde avec la version du firmware A715FXXU8CVI3 et comprend le correctif de sécurité de 2023, qui résout un total de 62 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité des terminaux.

Le Samsung Galaxy A71 est sorti sur le marché en janvier 2020 avec Android 10 à bord, à la fin de l’année suivante, il a reçu Android 11, au début de 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et à la fin de l’année dernière, il a reçu sa dernière grande mise à jour du système d’exploitation : Android 13 avec One UI 5. Ce terminal continuera à recevoir des mises à jour de sécurité semestrielles jusqu’en 2025, date à laquelle les 5 ans de support promis par Samsung pour ce smartphone prendront fin.

Une fois que cette mise à jour sera disponible au niveau mondial, vous pourrez vérifier si elle est déjà arrivée sur votre Samsung Galaxy A71 en accédant simplement à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre téléphone.

Une fois que vous l’aurez disponible, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :