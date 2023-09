La nouvelle Redmi Smart Fire TV 4K, une télévision aux performances et à la qualité énormes pour les petits espaces

Lorsque nous achetons un nouveau téléviseur, nous avons tendance à rechercher un modèle plus grand que celui que nous avions précédemment. Cela nous oblige à réorganiser un peu l’espace où il sera placé, mais lorsque cette bête s’allume, mamma mia… Mais il arrive que nous ne puissions pas toujours le faire, parfois l’espace est restreint et nous devons rechercher la meilleure qualité possible dans un espace et à un prix minimum. C’est là qu’intervient Xiaomi, experte en la matière.

L’entreprise créatrice de l’écosystème électronique de consommation le plus complet au monde sait qu’il y a des problèmes d’espace en Inde et que les habitants ne peuvent pas se permettre les mêmes prix qu’ailleurs. C’est pourquoi elle a lancé un nouveau téléviseur 4K qui ne dépasse pas 43 pouces et bien sûr, qui est 4K. Nous parlons du Redmi Smart Fire TV 4K 43 ».

Une Smart TV 4K bon marché et puissante de 108 cm

Avec une diagonale de 108 cm dans un design sans bordures, le Redmi Fire 4K fonctionne avec Fire OS et est équipé d’un écran 4K Ultra HD avec la technologie Vivid Picture Engine. Avec des haut-parleurs de 24 W, Dolby Audio et la technologie DTS: Virtual X, la télévision est équipée d’un processeur Quad Core A55.

Grâce à sa collaboration avec Amazon, le nouveau Redmi Fire TV intègre Alexa. La télévision prend également en charge le WiFi à double bande ainsi que la connectivité Bluetooth 5.0 et la technologie picture-in-picture, ce qui lui permet d’effectuer plusieurs tâches sans interrompre l’expérience de visionnage TV.

Fire OS intégré

La page d’accueil du Redmi Smart Fire TV 4K a un aspect Fire OS et offre aux utilisateurs un centre de contrôle intelligent pour les aider à effectuer différentes tâches sans problème. Les utilisateurs pourront également créer différents profils de visualisation, et l’historique de visionnage sera sauvegardé pour chaque profil. Les clients pourront regarder plus d’un million de films et d’épisodes de séries télévisées sur plus de 12 000 applications, telles que Prime Video, Netflix, Disney+, Hotstar, Jio Cinema, Zee5, etc. De plus, ils auront accès à Amazon miniTV et aux chaînes en direct les plus populaires. Le nouveau téléviseur est également compatible avec Apple Airplay et Miracast.

Redmi a également modifié le design de la télécommande qui accompagne le téléviseur. La télécommande a un design minimaliste et un bouton dédié d’Alexa pour que les utilisateurs puissent donner des instructions au téléviseur et simplifier leur expérience. Tout ce qu’un utilisateur doit faire est de dire à Alexa de changer de chaîne, de désactiver le son, de passer à un programme OTT spécifique, et c’est fait.

Un bouton de mise en sourdine a également été ajouté à la télécommande. De plus, la télécommande dispose de boutons de démarrage rapide pour Netflix, Amazon Prime Video et Amazon Music. Tout cela pour un prix de 24 999 roupies, soit environ 281 euros au taux de change actuel. Pour le moment, nous ne savons pas si ce téléviseur sera exclusif au marché indien ou si Xiaomi le proposera également en Occident.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :