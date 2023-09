Des messages de Phil Spencer qualifiant le calendrier de lancement de la Xbox en 2022 de « désastreux » ont été divulgués

Federal Trade Commission

Phil Spencer, le visage de Xbox, se bat pour récupérer le terrain perdu par l’entreprise lors de la génération précédente

La fuite massive accidentelle d’informations provenant de Xbox lors d’un procès avec la FTC suscite l’intérêt du public en raison de la publication de documents confidentiels. L’un de ces documents est un e-mail curieux que Phil Spencer a envoyé à ses employés, exprimant sa frustration face à l’absence de grands lancements en 2022 auxquels la société a été confrontée sur Xbox Series X | S.

Une « situation désastreuse »

Cet e-mail, facilement accessible via les réseaux sociaux et que nous vous présentons ci-dessous, montre à quel point Phil Spencer était mécontent des délais de sortie existants pour 2022, qui ont provoqué un écart de plus de 16 mois entre les lancements AAA dans l’écosystème Xbox : plus précisément, entre la sortie le 8 décembre 2021 de Halo Infinite et celle du 1er mai 2023 de Redfall.

Cet e-mail a été envoyé le 7 mai 2022, lorsque Microsoft connaissait déjà le retard de Starfield qui n’avait pas été révélé publiquement. « C’est une situation désastreuse pour nous, compte tenu de tout ce que nous avons investi dans la création de contenu par le biais de studios pour la base de Game Pass. Nous devons en tirer des enseignements et élaborer un plan d’action », lance Spencer en référence à la situation problématique.

« Mettez-vous au travail et planifiez le calendrier des jeux pour les deux prochaines années. Nous devons d’abord établir une liste mise à jour des sorties prévues au cours des 24 prochains mois », écrit Spencer, encourageant ainsi ses employés.

« Pour l’instant, je ne veux pas remplir cette liste avec des mises à jour ou du contenu saisonnier pour les jeux déjà sortis. Nous avons besoin de lancements. Faisons cela avec des jeux First party, Second party et Third Parties qui souhaitent être lancés sur Game Pass », ajoute-t-il dans le message afin de restructurer le calendrier des sorties de Xbox.

D’autres secrets révélés

Cet e-mail n’est qu’un parmi des centaines de documents divulgués par erreur par Microsoft. De nombreux messages, présentations et plans futurs sont maintenant accessibles au public. Ainsi, par exemple, nous avons maintenant connaissance du calendrier que Bethesda envisageait pour 2020, de la prochaine génération de Xbox à venir, ainsi que des détails sur une nouvelle Xbox Series X prévue pour 2024.

Toutes ces informations ont suscité une grande agitation dans l’industrie du jeu vidéo, car les plans de Microsoft ont été complètement dévoilés et la concurrence peut désormais prendre des décisions en fonction de toutes les données révélées sur l’avenir de Xbox à court, moyen et long terme. Sans aucun doute, des jours difficiles s’annoncent pour Xbox.

Après avoir découvert que Microsoft avait également envisagé d’acheter Nintendo, ainsi que d’autres sociétés, ce sont maintenant ces concurrents qui peuvent planifier leurs incursions dans l’industrie, que ce soit avec leurs consoles solidement établies sur le marché, comme Nintendo et PlayStation, ou d’autres comme Valve, Asus et Lenovo avec des consoles portables basées sur PC qui cherchent à reproduire le format de la Steam Deck.



