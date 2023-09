Xbox Game Pass annonce les jeux qui arrivent sur le service dans la seconde moitié de septembre

Durant la deuxième quinzaine de septembre, 5 jeux arriveront sur Xbox Game Pass : Gotham Knights est l’un des jeux les plus remarquables de ce mois.

Voici les 5 jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié de septembre

Aujourd’hui semble être un jour très spécial pour Microsoft, et pas pour de bonnes nouvelles précisément, car il a reçu une grande fuite qui nous a permis de connaître beaucoup d’informations liées à Xbox et à son avenir, comme tout ce qui a été dévoilé sur les nouveaux modèles de Xbox Series X|S pour 2024 et la révélation de la date de sortie de sa prochaine génération de consoles. Cependant, tout ne sera pas négatif pour Redmond, et ils ont déjà annoncé les titres qui arriveront sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié du mois de septembre.

Début septembre, nous avons appris l’arrivée des premiers jeux sur Xbox Game Pass dudit mois, parmi lesquels Starfield était particulièrement remarquable, et maintenant nous devons connaître l’identité des propositions qui arrivent sur ce service de Microsoft pendant la deuxième quinzaine du neuvième mois de l’année. Parmi ces jeux, Gotham Knights et PayDay 3 sont particulièrement remarquables, un titre qui sera bientôt lancé.

Voici les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié de septembre 2023

Coming soon to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC: Party Animals, Gotham Knights, Cocoon, and more! https://t.co/HXldFLP3Te — Xbox Wire (@XboxWire) 19 septembre 2023

Au total, 5 jeux arriveront sur Xbox Game Pass pour le reste du mois de septembre, bien que certains de ces titres arriveront sur le service début octobre. Au-delà de PayDay 3, qui sortira ce mois-ci et arrivera également sur le service d’abonnement de Microsoft, le titre le plus remarquable est Gotham Knights, comme nous l’avons dit. Cependant, en plus de ces 5 propositions annoncées, il y a quelques heures à peine, l’un des jeux les plus attendus de cette année a été lancé et est également arrivé sur le service: Lies of P. Cela dit, nous pouvons déjà voir les nouvelles additions de Game Pass pour cette deuxième moitié de septembre :

Party Animals (Cloud et Consoles) – Disponible le 20 septembre.

PayDay 3 (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – Disponible le 21 septembre.

Cocoon (Consoles et PC) – Disponible le 29 septembre.

Gotham Knights (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – Disponible le 3 octobre.

The Lamplighter’s League (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – Disponible le 3 octobre.

En plus de cela, il a également été révélé que ce mois de septembre verra jusqu’à 7 jeux quitter Xbox Game Pass. En particulier, ces 7 propositions quitteront le service Microsoft le 30 septembre prochain. Les titres qui quitteront ce service sont les suivants :

Beacon Pines (Cloud, Consoles et PC)

Despot’s Game (Cloud, Consoles et PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Consoles et PC)

Outriders (Cloud, Consoles et PC)

Prodeus (Cloud, Consoles et PC)

Weird West (Cloud, Consoles et PC)



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :