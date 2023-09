Xiaomi Pad 6 de 256GB pour 350 euros : la bonne affaire du jour a un nom, un prénom et une date d’expiration.

Écran de haute qualité, performances puissantes et grande autonomie dans une tablette offrant un rapport qualité-prix imbattable.

Cette tablette Xiaomi avec une réduction de 100 euros est compatible avec un stylet optique qui vous permet de l’utiliser pour dessiner, prendre des notes ou éditer des images.

Les remises spectaculaires offertes par AliExpress cette semaine sont l’occasion parfaite d’acheter la Xiaomi Pad 6. Cette tablette, l’une des meilleures du marché en raison de son incroyable rapport qualité-prix, peut être à vous pour seulement 353 euros sur AliExpress Store avec le code ES60. Attention, il s’agit de la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, qui a un prix de vente recommandé de 449,99 euros.

En résumé, vous économisez 100 euros en achetant la tablette la plus puissante de Xiaomi. Nous avons eu l’occasion d’analyser cette Xiaomi Pad 6 et nous pouvons vous assurer qu’il est très difficile de trouver une meilleure qualité pour le même prix, voire moins cher. Elle dispose d’un écran de très bonne qualité, de haut-parleurs étonnamment bons, de performances puissantes et d’une longue autonomie avec charge rapide.

Vous savez maintenant qu’il vous suffit d’utiliser le code ES60 pour obtenir cette Xiaomi Pad 6 pour seulement 353 euros dans sa meilleure version. Le même modèle est à 369 euros sur Amazon, tandis que dans la boutique officielle Xiaomi, il ne descend pas en dessous des 449,99 euros. Notez que l’achat sur AliExpress Store est totalement sécurisé, avec une livraison gratuite et rapide depuis la France. Cependant, veuillez noter que l’offre se termine ce vendredi 22 ou plus tôt, selon l’épuisement des stocks.

Achetez la Xiaomi Pad 6 la plus puissante avec une réduction de 100 euros

Il y a de nombreux aspects que nous aimons dans cette Xiaomi Pad 6, ceux qui en font notre principale recommandation si vous recherchez une tablette de qualité à un prix abordable. Le premier d’entre eux est son design, à la fois fin, léger et raffiné. L’épaisseur de 6,51 millimètres et le poids de 490 grammes font de cette tablette un appareil confortable à utiliser et à transporter, ce qui est très important dans l’expérience utilisateur.

Parmi les joyaux de la Xiaomi Pad 6, on trouve également l’écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels, un taux de rafraîchissement brutal de 144 Hz et une luminosité allant jusqu’à 550 nits. Nous pouvons vous assurer que les images offertes par l’écran sont de très bonne qualité, vous pourrez donc utiliser la tablette pour regarder des séries, des films et tout type de contenu multimédia avec une grande qualité.

Nous devons également mentionner l’excellent travail des 4 haut-parleurs avec la technologie Dolby Atmos, vous serez surpris par la qualité audio qu’ils fournissent.

À l’intérieur de cette Xiaomi Pad 6 se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui offre des performances spectaculaires quelle que soit l’application que vous souhaitez utiliser. Cela signifie que vous pouvez regarder ce contenu multimédia dont nous avons parlé, vous connecter aux réseaux sociaux, jouer, consulter des informations sur le navigateur ou utiliser des outils tels que la calculatrice avec une fluidité totale.

L’un des éléments remarquables de la Pad 6 est qu’elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi. Si vous allez utiliser la tablette pour prendre des notes en classe, pour dessiner, pour colorier ou pour éditer des images, n’hésitez pas à vous procurer cet accessoire très utile. Au fait, vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et participer à des appels vidéo professionnels, car elle est équipée d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP.

A cela s’ajoute sa batterie de 8 840 mAh, une capacité suffisante pour offrir plusieurs jours d’autonomie si vous l’utilisez pour lire, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de votre utilisation personnelle. Attention, la charge rapide est de 33W, vous aurez la tablette entièrement chargée en 2 heures. D’autre part, il n’est pas nécessaire de mettre à jour la Xiaomi Pad 6 lorsque vous l’achetez, car elle est livrée avec MIUI 14 pour Pad basée sur Android 13.

Après avoir testé la Xiaomi Pad 6 pendant quelques semaines, nous avons pu conclure qu’il s’agit de la meilleure tablette Android de milieu de gamme. Vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 353 euros dans sa version la plus avancée, avec 256 Go pour ne jamais manquer de mémoire libre. Utilisez le code ES60 sur AliExpress Store et emportez-la à ce prix avant que les unités disponibles soient épuisées.

