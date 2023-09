Voici la date de sortie de chaque épisode et plateforme de streaming de Gen V, de l’univers de The Boys.

Il s’agit de l’une des séries les plus attendues que l’on peut trouver sur la plateforme.

Le spin-off de The Boys arrivera très bientôt

Les séries et les films de super-héros ont atteint un point de succès indicible grâce à l’Univers Cinématographique Marvel. Cependant, une série a surgi de nulle part pour s’opposer à ces héros politiquement corrects et nous montrer une dystopie vraiment dangereuse. Cela se passait dans l’excellent The Boys et son succès retentissant a fait qu’un nouveau spin-off de la série appelé Gen V va être lancé, et qui propose également d’être un grand succès en reproduisant la formule gagnante de la première série.

Alors que The Continental et La roue du temps attirent l’attention par leur action et leur fantaisie, cette série d’Amazon Prime Video est remarquable pour ses postulats si intéressants lorsqu’il s’agit de créer un univers de super-héros où ceux-ci sont également des anti-héros. En fin de compte, l’intrigue nous transporte dans un monde dominé par une multinationale qui contrôle ces héros et les utilise à sa guise.

Cette fois, nous vivrons les aventures d’un groupe de super-héros qui fréquentent l’Université Vought (la multinationale mentionnée précédemment). Puissants mais adolescents, ce groupe hétéroclite devra apprendre à contrôler leurs pouvoirs tout en jonglant avec les hormones et des situations rocambolesques. Tout cela rappelle The Boys.

Cela dit, passons à l’essentiel : sur quelles plateformes et quand pourrons-nous profiter de la série.

Sur quelle plateforme arrivera Gen V, la série très attendue de l’univers The Boys

Comme on pouvait s’y attendre, la série Gen V verra le jour sur Amazon Prime Video. Les droits appartiennent au catalogue d’Amazon Prime Video et ce sont ses producteurs qui travaillent sur le développement de toutes les séries de l’univers de The Boys. Étant donné que cette série fait partie de cet univers, il est évident qu’elle arrivera sur ce catalogue.

Cela s’est déjà produit avec le premier spin-off de la saga : Diabolical, une production animée qui a suscité beaucoup d’attention. Cependant, Gen V a réussi à occuper toutes les manchettes en raison de sa synopsis absolument intéressante.

Date de sortie de chaque épisode de Gen V, le spin-off de The Boys

Le spin-off de The Boys sera lancé le 29 septembre prochain avec un triple lancement de sa première saison. Ainsi, nous aurons l’occasion de nous régaler avec les premiers épisodes, puis d’ouvrir l’appétit pour les autres épisodes qui sortiront individuellement jusqu’au 3 novembre. Présumément, les épisodes seront diffusés le vendredi de chaque semaine, car les trois premiers épisodes sortent ce jour-là. Cependant, il pourrait y avoir des changements dans la diffusion.

En tout cas, la sortie des nouveaux épisodes de Gen V se déroulerait de la manière suivante :

Épisodes 1, 2 et 3 : vendredi 29 septembre.

Épisode 4 : 6 octobre.

Épisode 5 : 13 octobre.

Épisode 6 : 20 octobre.

Épisode 7 : 27 octobre.

Épisode 8 : 3 novembre.

En tout cas, il est clair que la date de fin de diffusion sera le 3 novembre, comme expliqué à la Comic-Con de San Diego.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :