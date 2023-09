Microsoft a eu beaucoup d’intérêt à s’emparer de Nintendo, Valve et Warner Bros. Games

En 2020, la société Redmond a montré beaucoup d’intérêt pour acquérir ces sociétés, mais ils ont finalement réussi à obtenir les services de Bethesda.

Il a été révélé que Microsoft a montré beaucoup d’intérêt pour acheter Nintendo, Valve et Warner Bros. Games

Comme vous le savez déjà, ce matin, nous nous sommes réveillés avec la fuite massive qui a affecté Microsoft, car plusieurs des projets futurs de l’entreprise pour la marque Xbox ont été révélés. Tout d’abord, nous avons parlé de toutes les fuites concernant la nouvelle Xbox Series X sans lecteur de disque qui arrivera en 2024, ainsi que d’autres détails. Ensuite, nous avons également mentionné que la prochaine génération de consoles Xbox arriverait en 2028, mais cela n’est pas tout.

A travers la fuite de documents confidentiels de la FTC des États-Unis lors du procès contre Microsoft pour l’acquisition d’Activision Blizzard, nous avons également appris que Microsoft voulait acheter Nintendo il y a environ 3 ans, mais avait également Valve et Warner Bros. Games en vue. Vous pouvez voir le document sur ResetEra, mais nous vous laissons ici avec l’email dévoilé (via Tom Warren de The Verge, sur Twitter) et nous vous expliquons tout en détail.

Microsoft a manifesté un grand intérêt pour acheter Nintendo et a envisagé de se procurer Valve et Warner Bros. Games

internal Microsoft email from Xbox chief Phil Spencer discussing Nintendo as a potential acquisition target and Warner Bros. Games pic.twitter.com/3o8ck8K58c — Tom Warren (@tomwarren) Septembre 19, 2023

Les documents dévoilés sont un échange d’emails entre Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming et responsable principal de Xbox, Chris Capossela, directeur marketing de Microsoft, et Takeshi Numoto, vice-président d’entreprise de cette société. Dans cette série d’emails, nous pouvons voir une discussion sur les éventuelles acquisitions des sociétés mentionnées, qui est née de l’opportunité pour Redmond d’acquérir TikTok à l’époque, il y a déjà 3 ans.

Apparemment, dans un email qui ne figure pas dans la fuite, Phil Spencer a reconnu que Nintendo est l’acteur principal de l’industrie du jeu vidéo actuellement et que son acquisition était la voie la plus appropriée pour que l’entreprise atteigne « la pertinence pour les consommateurs ». En réalité, il a affirmé que si une entreprise occidentale avait la possibilité d’acquérir le géant japonais, ils étaient dans une position plus qu’avantageuse pour essayer de l’acheter. À ce moment-là, Spencer a déclaré qu’il était impossible de réaliser cet achat, car Nintendo est « assise sur une montagne d’argent » et son conseil d’administration n’est pas intéressé.

Cependant, il parle également d’une société d’investissement qui faisait autrefois partie du conseil d’administration de Microsoft, ValueAct Capital, qui acquiert des actions de Nintendo. « J’ai été en contact avec Mason Morfit [PDG de ValueAct] », a commenté Spencer. « Il est probable qu’il acquière plus d’actions de Nintendo, ce qui pourrait créer des opportunités pour nous« . Cependant, le responsable de Microsoft savait qu’il n’y avait aucun moyen d’effectuer une acquisition amicale de l’entreprise japonaise tout en rejetant une « action hostile » contre elle. Le chef de Xbox a également déclaré que l’option d’acheter Nintendo serait à envisager à long terme, de sorte que les responsables de Redmond gardent probablement cette option à l’esprit.

Malgré le rejet d’une acquisition immédiate, il semble que l’entreprise ait voulu faire savoir qu’elle soutenait cet achat potentiel, y compris celui de Valve si celui de Nintendo ne se concrétisait pas. « Notre conseil d’administration a examiné le rapport complet sur Nintendo (et Valve) et soutient pleinement [l’acquisition de] l’un ou l’autre si l’occasion se présente« , a déclaré Spencer. « À un moment donné, l’acquisition de Nintendo serait un grand moment de ma carrière et je crois sincèrement que ce serait une bonne décision pour les deux sociétés« , conclut le chef de Xbox. « Il faut juste beaucoup de temps à Nintendo pour réaliser que son avenir réside en dehors de son propre matériel. Beaucoup de temps… ».

Comme nous l’avons dit, cela ne s’arrête pas là et Redmond avait également une autre société dans son viseur. Il convient de mentionner que Microsoft, en août 2020, un mois avant d’acquérir ZeniMax, la société mère de Bethesda, était en discussion pour une autre acquisition en plus de celle mentionnée précédemment. Apparemment, ils ont discuté avec Warner Bros. Games, mais cela ne s’est pas concrétisé en raison du souci que cet achat mettrait de côté l’acquisition des propriétés intellectuelles de la société (Mortal Kombat, Batman Arkham, etc.) qui resteraient sous l’égide de Warner Bros. « Je pense que il est probable que l’une ou l’autre de ces choses [l’acquisition de ZeniMax ou WB Games] se produise, ce qui nous aidera à doubler notre pertinence dans le jeu », ajoute le chef de Xbox, qui mentionne également les « inconvénients » d’acquérir l’une ou l’autre de ces sociétés, car « elles sont plus [hard]core, moins larges, ne sont pas sur mobiles, plus nord-américaines/européennes, etc ».



