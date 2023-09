Cette Apple Watch est l’une des plus récentes de la marque et elle bénéficie maintenant d’une réduction de 80 euros sur Amazon

Vous pouvez maintenant obtenir cette Apple Watch Series 8 Cellular à un prix réduit sur Amazon.

Cette Apple Watch Series 8 Cellular bénéficie d’une réduction de près de 80 euros sur Amazon

Dans très peu de temps, les nouvelles Apple Watch Series 9 seront officiellement lancées, mais cela ne signifie pas que nous devrions sous-estimer leur prédécesseur. Évidemment, nous parlons de l’Apple Watch Series 8 Cellular, une montre connectée qui peut maintenant être trouvée à un prix légèrement réduit sur Amazon. En réalité, à l’approche de la sortie imminente des nouveaux modèles de montres intelligentes de la marque à la pomme, son prix est passé à 588,99 euros sur le site mentionné, et vous pouvez maintenant vous la procurer à ce prix sur PcComponentes.

Eh bien, ce prix de 588,99 euros est maintenant encore plus réduit grâce à la nouvelle offre que nous pouvons profiter sur Amazon, où cette montre connectée d’Apple bénéficie d’une évaluation générale de 4,7 étoiles. Sans aucun doute, il semble que les acheteurs soient plus que satisfaits de l’achat de cette Apple Watch Series 8 Cellular sur Amazon, qui bénéficie maintenant d’une réduction de 14%.

Alors procurez-vous cette Apple Watch Series 8 Cellular avec une réduction de 14% sur Amazon

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que cet appareil peut être trouvé pour 588,99 euros et qu’il bénéficie maintenant d’une réduction de 14%, cette montre connectée bénéficie d’une réduction de 79,99 euros. Autrement dit, vous pouvez obtenir cette Apple Watch Series 8 Cellular pour un prix de 509 euros dès maintenant sur Amazon grâce à l’offre intéressante que nous vous présentons dans cet article. De plus, n’oubliez pas que si vous l’achetez maintenant et que vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide.

Cette Apple Watch Series 8 Cellular est la version de 41 mm avec 4G, qui comprend de nouveaux cadrans pour personnaliser l’écran Retina LTPO OLED de 1,6 pouces avec une résolution de 352 x 430 pixels. De plus, elle est dotée de la fonction Toujours activé et atteint une luminosité de 1 000 nits. À l’intérieur de cette montre connectée se trouve le système d’exploitation WatchOS 9, qui fonctionne avec le processeur Apple S8, ainsi que la puce W3 pour la connectivité sans fil et la puce U1 pour la bande ultra-large.

En ce qui concerne ses capteurs, en plus de mesurer la pression d’oxygène dans le sang, l’accéléromètre, le GPS, la boussole ou la fréquence cardiaque, la détection des accidents et le capteur de température sont également des caractéristiques importantes. Par ailleurs, cette Apple Watch Series 8 Cellular est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et dispose d’une protection IP6X. En ce qui concerne sa connectivité, il convient de mentionner qu’elle prend en charge le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 5, et en ce qui concerne son autonomie, nous pouvons affirmer qu’elle est plus que satisfaisante et peut nous offrir plus de 30 heures d’utilisation.

Enfin, il convient de mentionner que cet appareil comprend un microphone et un haut-parleur pour les appels téléphoniques ou d’urgence. Cela étant dit, il est juste de rappeler que cette Apple Watch Series 8 Cellular est maintenant au prix de 509 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons mentionnée dans cet article.

