Le prochain Redmi Note sera le premier avec une résistance à l'eau : son écran pourra être utilisé sous la pluie

Les prochains Xiaomi Redmi Note 13 et leurs versions Pro prévoient de révolutionner le marché grâce à leurs futures fonctionnalités. L’une des caractéristiques les plus remarquables de sa version Pro+ est qu’elle reconnaîtra vos doigts même sous la pluie. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de couvrir l’appareil si vous l’utilisez pendant qu’il pleut. Il utilisera l’Intelligence Artificielle pour cela.

Petit à petit, les caractéristiques de ces téléphones sont dévoilées. Ils seront annoncés en Chine le 21 septembre prochain, mais nous connaissons déjà leur aspect et d’autres fonctionnalités pertinentes. En dehors du design qu’il aura, vous pourrez l’utiliser sous la pluie, mais uniquement dans sa version Pro+. Il semble que la version standard n’intégrera pas cette fonctionnalité.

Le directeur principal de Redmi, Lu Weibing, a confirmé cette nouveauté, qui peut être appréciée dans les images du tweet publié par Abhishek Yadav, un journaliste technologique de grande réputation. On y voit le futur appareil sous la pluie pendant qu’une main tape un numéro. Le système du Note 13 Pro+ réagira au toucher de nos doigts, le différenciant de la pluie, ce qui constitue une avancée révolutionnaire. Combien de fois avez-vous dû vous couvrir pour utiliser votre téléphone ? Comme nous l’avons dit, il pourra fonctionner dans ces circonstances grâce à l’IA.

After the OnePlus Ace 2 Pro now Redmi Note 13 Pro+ will support rain water touch technology which will help to use Note 13 Pro+ during rains.

Redmi Note 13 Pro+ is IP68 certified and will be more useful as compared to Ace 2 Pro because of no IP water resistant rating on Ace 2… pic.twitter.com/MhAY3uUBK7

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) Septembre 19, 2023