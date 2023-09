120 Hz, Snapdragon et 5G : ce Xiaomi ne coûte que 183 euros dans sa version la plus puissante

C’est l’un des rois du milieu de gamme, un smartphone complet qui voit aujourd’hui son prix baisser sur AliExpress.

Le dos du Redmi Note 12 5G.

Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez vous offrir l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de Xiaomi à un prix spectaculaire. Nous parlons du Redmi Note 12 5G, qui tombe à 183 euros dans sa version globale. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, des chiffres plus qu’intéressants. Au fait, pour obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon FR26 avant de finaliser votre achat.

C’est une excellente occasion, nous parlons d’un appareil qui est arrivé sur le marché il n’y a pas si longtemps pour près de 300 euros. Maintenant, vous avez la possibilité d’économiser de l’argent et de vous offrir un smartphone avec lequel vous ne manquerez de rien. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le téléphone Xiaomi, un adversaire de taille pour moins de 200 euros.

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Aujourd’hui, même les téléphones les plus économiques sont dotés de designs et de structures de qualité, ce Redmi en est la preuve. Il a l’air vraiment bien et est très agréable à tenir en main, ses bords arrondis le rendent très confortable. De plus, vous profiterez de tout ce que vous aimez sur son écran, qui atteint une taille impressionnante de 6,67 pouces. D’autre part, ses 120 Hz de rafraîchissement se traduisent par une fluidité et une rapidité.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

Vous n’aurez pas de problèmes de performances au quotidien, les applications auxquelles vous êtes accro fonctionneront parfaitement. Une grande partie de cela est grâce à son processeur, le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, un bon cerveau sur lequel vous pouvez compter. Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, ce Redmi remplit toutes les attentes.

Cela vaut également pour ses caméras, pour être plus précis, 3 caméras. À l’arrière, vous trouverez un capteur principal de 48 mégapixels, un appareil photo grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Peu importe les conditions, vous prendrez des photos de grande qualité partout où vous irez.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 5G avec le code FR26

Si vous recherchez un téléphone bon, beau et bon marché, ce Redmi est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en ce moment. Et vous l’avez vu de vos propres yeux, sur sa fiche technique vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une excellente expérience quotidienne. Je vous assure, il est très difficile de trouver mieux pour moins de 200 euros.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :