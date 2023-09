La meilleure application météo d’iOS se met complètement à jour avec une nouvelle version pour Apple Watch et plus encore

Tiempo CARROT a intégré de nouvelles fonctionnalités avec sa dernière mise à jour.

Cette application arrive sur iOS 17 et watchOS 10 avec de nombreuses nouveautés

Tiempo CARROT: Alertas y Radar est la meilleure application météo pour iOS. Elle peut être utilisée sur iPhone, mais aussi sur Apple Watch ou iPad. Elle a récemment été mise à jour, intégrant de nombreux avantages. Ceux-ci se concentrent principalement sur la version smartwatch, mais sont également disponibles sur les versions mobile et tablette. Nous vous expliquons en quoi ils consistent.

La version 5.12 intègre 5 grandes nouveautés

Il s’agit de la version 5.12 et elle est déjà disponible en France. De nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que sur watchOS 10 et iOS 17, les nouveaux systèmes d’exploitation d’Apple qui seront lancés cette semaine. Cela correspond à l’arrivée de l’iPhone 15 et de ses versions Plus, Pro et Pro Max.

Cela dit, voici les nouveautés et en quoi elles consistent:

Redesign de l’application pour Apple Watch : Elle vous permet de consulter la météo de manière plus simple, mais avec plus d’informations depuis votre montre intelligente Apple. Vous pouvez la personnaliser à votre guise pour que les données s’affichent comme vous le souhaitez (disponible uniquement sur watchOS 10).

: Elle vous permet de consulter la météo de manière plus simple, mais avec plus d’informations depuis votre montre intelligente Apple. Vous pouvez la personnaliser à votre guise pour que les données s’affichent comme vous le souhaitez (disponible uniquement sur watchOS 10). Widgets : Les widgets sont l’un des meilleurs moyens de consulter la météo sans avoir à ouvrir une application, sur votre téléphone ou votre montre. Dans ce cas, cela vous permet d’accéder aux conditions météorologiques depuis le mode StandBy de l’iPhone ou le mode Écran verrouillé de l’Apple Watch. Fonction uniquement accessible avec le plan Premium (disponible uniquement sur iOS 17 et watchOS 10).

: Les widgets sont l’un des meilleurs moyens de consulter la météo sans avoir à ouvrir une application, sur votre téléphone ou votre montre. Dans ce cas, cela vous permet d’accéder aux conditions météorologiques depuis le mode StandBy de l’iPhone ou le mode Écran verrouillé de l’Apple Watch. Fonction uniquement accessible avec le plan Premium (disponible uniquement sur iOS 17 et watchOS 10). Next-Hour Radar : Il vous montre l’évolution future des éventuelles tempêtes au cours des 60 prochaines minutes. Cela vous aidera à vous mettre à l’abri avant qu’elles ne se produisent. Vous ne pouvez accéder à cette fonctionnalité que si vous êtes Premium.

: Il vous montre l’évolution future des éventuelles tempêtes au cours des 60 prochaines minutes. Cela vous aidera à vous mettre à l’abri avant qu’elles ne se produisent. Vous ne pouvez accéder à cette fonctionnalité que si vous êtes Premium. Voix personnalisée : L’application peut utiliser votre voix ou celle d’une célébrité en l’émulant à l’aide de l’IA, pour vous informer par audio (disponible uniquement sur iOS 17).

: L’application peut utiliser votre voix ou celle d’une célébrité en l’émulant à l’aide de l’IA, pour vous informer par audio (disponible uniquement sur iOS 17). Nouvelles langues : Cette mise à jour inclut des langues dans lesquelles Tiempo CARROT peut utiliser de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit notamment du chinois, du tchèque, du danois, du néerlandais, du finnois, de l’allemand, de l’italien, du japonais, du coréen, du polonais, du portugais, du suédois… et bien sûr, de l’français.

Vous pouvez dès maintenant télécharger la dernière version de Tiempo CARROT si vous êtes utilisateur d’iPhone. En dessous de ce paragraphe, nous avons intégré le lien vers sa page sur l’App Store, où vous pouvez le télécharger sur vos appareils. Il est également disponible pour Android, bien que ses évaluations soient bien inférieures.

