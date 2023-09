Si vous avez l’un de ces trois Xiaomi haut de gamme, vous pouvez désormais accéder à la version bêta mondiale de MIUI basée sur Android 15

Le mois de septembre signifie beaucoup de choses. Et dans le monde de la téléphonie mobile, cela signifie la sortie des nouvelles versions des différents systèmes d’exploitation. iOS 17 d’Apple et son iPhone ont été lancés hier, et Android 14 n’a pas encore de date, mais de nombreux utilisateurs testent la version bêta finale.

Et si Android 14, qui se fait attendre cette année, est imminent, cela signifie que MIUI 15 l’est aussi. En réalité, il a été confirmé que trois modèles haut de gamme de Xiaomi ont déjà la version bêta de MIUI, la version bêta de la nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi pour ses téléphones.

Les téléphones Xiaomi qui peuvent déjà tester la version bêta de MIUI 15 basée sur Android 14

Il y a quelques semaines, à la fin de l’été, Xiaomi a ouvert les inscriptions pour rejoindre la version bêta de la nouvelle MIUI, pour découvrir en avant-première les nouveautés d’Android 14. Et ceux qui ont été acceptés pour participer à l’essai ont pu essayer en avant-première la mise à jour MIUI Global Beta basée sur Android 14.

Et après plusieurs semaines de tests, il est maintenant temps que la version bêta de la nouvelle MIUI soit disponible pour tous les utilisateurs de Xiaomi qui souhaitent s’inscrire et pas seulement pour ceux qui ont été sélectionnés. En réalité, si vous avez un Xiaomi 13, un Xiaomi 13 Pro ou un Xiaomi 12T, vous pouvez l’essayer sous forme de mise à jour OTA (Over the Air). Mais si vous ne l’avez pas encore reçue, Xiaomi vous demande de faire preuve de patience.

Attention, c’est une version bêta

La société continue de travailler sur les processus de développement et de test pour garantir que cette nouvelle version soit expérimentée sans problèmes dans le monde entier. C’est pourquoi elle recommande un peu plus de patience aux utilisateurs qui attendent la mise à jour.

La nouvelle mise à jour de la MIUI Global Beta met à jour les build internes de MIUI des appareils :

MIUI-V14.0.2.0.UMCMIXM pour Xiaomi 13

MIUI-V14.0.2.0.UMBMIXM pour Xiaomi 13 Pro

MIUI-V14.0.4.0.ULQMIXM pour Xiaomi 12T

Cependant, il est important de se rappeler qu’Android 14 est un nouveau système d’exploitation, et ce que vous pouvez tester maintenant est une version bêta de MIUI, pas une version finale. Et comme toute version bêta, Android 14 peut contenir des bugs, des erreurs et des problèmes. La bonne nouvelle est que, si nécessaire, vous pouvez revenir à la version stable précédente d’Android 13 avec MIUI 14 pour ne pas compromettre votre téléphone.

