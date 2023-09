La prochaine génération de consoles pour Xbox arriverait en 2028, selon une fuite qui révèle de nombreux détails

Les documents du procès Microsoft contre la FTC pour l’achat d’Activision Blizzard ont fuité et révèlent de nombreux détails sur ce qui pourrait être la prochaine génération de Xbox.

La prochaine génération de consoles Xbox arriverait sur Xbox

Nous vous avons déjà parlé de fuites massives provenant de documents de la FTC impliquant Microsoft. En effet, parmi ces documents, nous avons pu voir un document révélant que Redmond prévoit de lancer un nouveau modèle de Xbox Series X sans lecteur de disque, ainsi qu’une autre Series S et une nouvelle manette aux fonctionnalités similaires à celles du DualSense de la PS5. Cependant, cela ne s’arrête pas là, car une partie des plans de Xbox pour sa prochaine génération de consoles a également été révélée.

En effet, selon ces documents publiés et divulgués dans le cadre du procès entre la FTC et Microsoft pour l’achat d’Activision Blizzard, la successeur de la Xbox Series X|S est prévue pour sortir sur le marché en 2028. Cette fuite précise qu’une présentation a eu lieu en mai 2022, où une slide intitulée « la prochaine génération de jeux Microsoft » a été présentée.

La prochaine génération de consoles Xbox n’arriverait pas avant 2028 et d’autres détails ont également fuité

Bien que nous ayons déjà entendu et lu que la nouvelle console de Microsoft, et probablement celle de Sony PlayStation, arriverait en 2028, ce qui est le plus intéressant dans tout cela, c’est d’en savoir un peu plus sur ce que pourrait être cette nouvelle console Xbox. Apparemment, l’entreprise préparerait une « plateforme de jeu hybride de nouvelle génération », alliant la puissance du client et du cloud pour « permettre de nouveaux niveaux de performance au-delà des capacités du matériel client seul ».

Il semble donc que Redmond ait l’intention de lancer une nouvelle génération de consoles pouvant être appréciée localement et depuis le cloud, ce qui semble être une approche assez intéressante. De plus, cette slide mentionne que cet équipement non annoncé pourrait être équipé d’un processeur ARM64 et d’un GPU AMD. Il est également fait référence à la « compatibilité future » et il est question de « RayTracing DirectX de nouvelle génération », d’éclairage dynamique mondial, de super-résolution basée sur l’apprentissage automatique et d’optimisations de rendu de micropolys.

En plus de ce qui a déjà été mentionné, la fuite parle d’un « système d’exploitation léger » pour des « appareils grand public ou portables » coûtant moins de 99 dollars, ce qui suggère que Microsoft envisage peut-être de permettre aux utilisateurs d’utiliser un appareil portable pour jouer à des jeux optimisés depuis le cloud, peut-être une console portable de la marque verte. En réalité, une autre slide mentionne des jeux « hybrides dans le cloud » pour la nouvelle génération de Xbox. Ce n’est pas la seule information révélée, car il est également indiqué que la prochaine console Xbox est actuellement en phase de conception matérielle, du moins à l’époque. Il reste à savoir si ces plans sont toujours d’actualité.

Enfin, il a également été partagé que les kits de développement seront disponibles pour les développeurs en 2027, et leur lancement est prévu pour fin 2028. Nous verrons si ce sont toujours les plans actuels de Microsoft pour sa prochaine génération de consoles, bien que nous devrons sans doute attendre longtemps avant de le savoir avec certitude.

