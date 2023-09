Hisense brise le marché avec ses nouvelles télévisions Mini-LED adaptées à tous les budgets

Hisense mise sur la qualité à un prix contenu et abordable selon vos besoins.

Une des nouveaux téléviseurs de Hisense présentés aujourd’hui

L’IFA nous a laissé une grande quantité de présentations et d’informations sur les différents téléviseurs qui vont arriver sur le marché. Parmi eux, nous trouvons l’un des plus importants de toute l’Europe, Hisense, une marque chinoise qui augmente chaque jour sa part de marché. Cela est en grande partie dû à son bon travail, comme nous l’avons vu avec l’analyse du Hisense U7 et avec l’annonce d’un des plus grands téléviseurs du marché.

Maintenant, nous avons eu l’occasion d’assister à la présentation de sa gamme 2023 dans notre pays et nous vous racontons ce que nous avons pu voir.

De plus, Hisense a montré des efforts pour atteindre les diagonales plus grandes, en optant pour le renforcement du marché des téléviseurs de 55 et 65 pouces, cadre dans lequel les grandes marques se déplacent actuellement.

Hisense UX

Le Hisense Mini LED UX est la perle des téléviseurs présentés. Avec son rétroéclairage Mini-LED X, il dispose de 5 000 zones d’atténuation locales permettant d’obtenir une quantité énorme de luminosité maximale par rapport aux modèles précédents. Son processeur Hi-View Engine est vraiment rapide et capable d’améliorer la qualité vidéo des clips de moins bonne qualité.

Il dispose également du Dynamic X-Display, une technologie Hisense qui permet d’avoir une expérience d’image très positive avec un bon angle de vision et qui élimine les reflets de son écran.

Bien sûr, il convient au jeu grâce aux 144 Hz de fréquence de rafraîchissement et à la technologie Gaming in Dolby Vision qui améliore la qualité de jeu à des niveaux très intéressants.

De plus, les haut-parleurs sont vraiment incroyables. Étant donné que tous les côtés sont recouverts de haut-parleurs, il offre un excellent niveau de son.

Parmi les points intéressants, il y a sa télécommande, personnalisée pour la France et qui comprend des boutons aussi utiles qu’un accès direct à Movistar+. Ainsi, Hisense a montré une grande attention aux détails dans notre pays.

Hisense U8, U7 et U6

La configuration Mini-LED PRO permet d’avoir 1 300 zones d’atténuation en matrice complète et améliore les noirs jusqu’à un point impressionnant dans la technologie utilisée. Ainsi, la luminosité se démarque également grâce à sa portée de plus de 1 000 nits. Elle dispose également de la technologie Quantum Dot pour rendre les couleurs plus brillantes et précises que ce qui serait possible dans la réalité.

Avec un processeur Hi-View servant de fer de lance pour effectuer le travail lourd de traitement des images, nous sommes en présence d’une télévision parfaitement adaptée à tout ce qui concerne les jeux et la consommation de produits audiovisuels. De plus, elle est compatible avec tous les types de HDR.

Les modèles U8 et U7 se différencient par le décodeur audio intelligent intégré au modèle U8 et par la configuration Mini-LED légèrement plus simple du modèle U7, avec 1 000 zones d’atténuation pour améliorer le contraste.

Quant au modèle U6, il offre une technologie légèrement inférieure sur son panneau, car il ne dispose pas d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz comme les deux modèles précédents, mais d’un panneau de 60 Hz. Cela le rend également, comme il est évident, moins cher.

Hisense A7

Le dernier téléviseur qui a été mis en scène est le A7, un QLED avec Direct Full Array et une intelligence artificielle adaptative qui permet un visionnage de qualité réellement ajusté. Il est compatible avec le HDR10+ et dispose d’un mode de jeu plus pour améliorer notre expérience de jeu.

D’autre part, le panneau a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

