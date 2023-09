Avec 4,9 étoiles sur 5, c’est la meilleure application pour que ton Xiaomi te dise s’il va pleuvoir chez toi et quand il le fera

À de nombreuses occasions où nous naviguons sur le Play Store de Google, nous trouvons des applications qui en valent vraiment la peine, et précisément dans ce post nous allons vous en raconter un de ces cas. Et c’est que, pour tous ceux qui aiment la météo et avoir les meilleures informations météorologiques disponibles, l’application Weawow est une véritable merveille.

Dans ce cas, cette application compte une note de 4,9 étoiles après près de 600 000 critiques et cinq millions de téléchargements sur Google Play, vous pouvez donc imaginer que nous sommes face à un outil incroyable compte tenu de toutes les informations qu’elle offre et, en plus de cela, elle est entièrement gratuite.

Un esthétisme exquis et des informations avec tous les détails

Comme nous l’avons dit, cette application appelée Weawow peut être téléchargée gratuitement depuis le Play Store de Google, et avec elle nous pourrons profiter de nombreuses informations liées à la météorologie, depuis une simple prévision météorologique par heure ou par jour dans notre région, jusqu’à une carte interactive des précipitations.

Et ce n’est pas seulement la quantité d’informations affichées, mais aussi la manière dont elle le fait. En réalité, vous pouvez déjà voir dans les images que toute l’interface est conçue avec une esthétique d’éléments très grands et faciles à interpréter pour n’importe quel utilisateur, et même la carte des précipitations se déplace pour que nous puissions connaître le mouvement des pluies qui se produisent à chaque instant.

De plus, si cela ne suffisait pas, nous avons également la possibilité de placer un widget dans la barre de notifications pour être informés à tout moment de la météo de notre région. Bien sûr, cela utilisera le système de localisation de notre téléphone pour recueillir des informations, mais tout ce qu’il nous montre est vraiment précis.

Par conséquent, étant donné la conception de cet outil et le fait qu’il n’y ait absolument aucune publicité intrusive sur son interface, il n’est pas étonnant que sa note soit si élevée sur le Play Store. Nous verrons comment il continue de s’améliorer à l’avenir, mais il a déjà un niveau qui est une merveille complète.

Télécharger | Weawow

