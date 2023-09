Halide, la meilleure application d’appareil photo pour iPhone, se met à jour avec les nouveautés de iOS 17

Halide s’est mis à jour pour s’adapter aux nouveautés d’iOS 17 et aux tout nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro récemment présentés.

Halide est la meilleure application appareil photo pour iOS. Il n’y a aucun doute là-dessus. Ses contrôles intuitifs rendent les modes les plus professionnels de la photographie accessibles à tous, et même si sa courbe d’apprentissage peut être un peu élevée pour l’utilisateur moyen, il est certainement le meilleur moyen de tirer pleinement parti des caméras de l’iPhone. Apple elle-même la considère comme l’une des meilleures applications de photographie disponibles dans sa boutique, ce qui lui ajoute une crédibilité supplémentaire.

Cette application est connue pour évoluer au rythme de la technologie d’Apple. L’année dernière, elle s’est adaptée aux 48 MP de l’iPhone 14 Pro pour exploiter au maximum ses nouveaux capteurs, et maintenant, comme le rapporte 9to5Mac, Halide s’est à nouveau adaptée pour offrir une prise en charge de la toute nouvelle iOS 17.

Voici ce que Halide propose

Halide vient de se mettre à jour vers la version 1.12, offrant une prise en charge de nombreuses nouvelles API de photographie d’iOS 17, dont Zero Shutter Lag. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Nous allons essayer de l’expliquer un peu.

Normalement, lorsque vous prenez une photo avec un téléphone, il y a un certain délai entre ce que vous voyez à l’écran lorsque vous appuyez sur le bouton de capture et ce que les capteurs enregistrent. Avec iOS 17 et cette nouvelle fonction, les images sont capturées en continu, de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton de capture, le système choisit celle qui se rapproche le plus de ce que vous vouliez photographier initialement.

Une autre fonction intéressante ajoutée par Halide dans sa nouvelle mise à jour est un appel Prioritizing Responsiveness. Lorsqu’il est activé, l’application détecte quand l’utilisateur prend rapidement plusieurs photos pour réduire le post-traitement des images, afin de ne pas surcharger le processeur de l’iPhone.

Une prise en charge améliorée de HDR a également été ajoutée, ainsi que différentes corrections d’erreurs. Et, comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle version est déjà entièrement compatible avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

