Le nouveau Pixel 7a fait sensation : 379 euros pour le meilleur appareil photo de la gamme haut de gamme bon marché.

Sera l’un des premiers à passer à Android 14 et cette promotion ne sera disponible que jusqu’au matin du 22 septembre.

Le Pixel 7a est une version réduite du Pixel 7 Pro, avec une grande amélioration de son appareil photo et un design très premium.

Si vous voulez renouveler votre téléphone portable et que vous n’avez pas un budget très large, je vous recommande de regarder les terminaux de 300 à 450 euros, vous trouverez un large éventail de smartphones haut de gamme abordables parmi lesquels choisir. Et si vous le souhaitez, je vous recommande le Pixel 7a, qui est actuellement disponible pour seulement 379 euros sur AliExpress Store avec le code de réduction ES60.

La promotion se termine le matin du 22 septembre et les unités sont limitées. Pour le moment, seul le modèle de couleur bleue a un stock plus important, bien que vous puissiez encore vous procurer l’unité en couleur blanc neige. Son prix officiel est de 509 euros sur Amazon et dans la boutique Google, vous économisez donc 130 euros avec cette super offre d’AliExpress.

Pixel 7a (8/128 Go)

Obtenez le Pixel le plus moderne pour seulement 379 euros

Le Google Pixel 7a est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme que vous pouvez acheter en 2023. C’est un mélange de ce que nous avons vu sur le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 fin de l’année dernière. C’est un téléphone très premium, avec un grand écran, l’un des meilleurs appareils photo sur un téléphone coûtant moins de 300 à 500 euros, et il sera l’un des premiers à recevoir Android 14.

Nous avons ici un smartphone très premium construit en alliage d’aluminium et de verre avec une résistance IP67 contre la poussière et l’eau. Il est très agréable en main et vous trouverez qu’il est une pièce d’art dans votre poche. Il dispose d’un magnifique écran OLED de 6,1″ Full HD+ avec 90 Hz de taux de rafraîchissement, HDR10+, Gorilla Glass 3 et bord arrondi. Et oui, le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran.

L’un des grands atouts de ce Pixel 7a est le processeur Google Tensor de 2e génération. Une bête de 5 nm, qui équipait ses prédécesseurs et qui a donné de très bons résultats à ses utilisateurs. Il est capable d’atteindre près de 800 000 points dans le test Antutu. Cette unité est livrée avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne UFS 3.1, accompagnée du GPU ARM Mali-G710. Ses performances sont exceptionnelles dans toutes les tâches.

Vous trouverez un excellent appareil photo à l’arrière avec un double objectif Sony IMX787 de 64 MP f/1.89 et un grand angle Sony IMX712 de 13 MP avec 120 degrés de largeur. Nous avons une stabilisation optique de l’image, l’enregistrement en 4K à 60 fps et un traitement d’image spectaculaire grâce à l’IA de Google et à la Gcam fournis en standard. Son objectif frontal de 13 MP est également un excellent allié pour les portraits avec effet bokeh. Les caméras de ce Pixel 7a ont obtenu 140 et 133 points respectivement dans les tests de DxOMark.

Pixel 7a (8/128 Go)

La batterie du Pixel 7a a une capacité de 4385 mAh et peut vous offrir une autonomie allant jusqu’à 2 jours avec une utilisation modérée. Nous avons la charge rapide à 20 W et la charge sans fil à 18 W. Et pour couronner le tout, il dispose de la connectivité 5G, NFC, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM (avec Nano SIM + eSIM).

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :