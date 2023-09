Ainsi, vous pouvez créer vos propres vidéos traduites grâce à l’IA

Rask est une IA qui vous permet de traduire des vidéos sans altérer la voix.

Si vous vous demandez comment traduire une vidéo avec une IA, nous vous expliquerons comment le faire

L’Intelligence Artificielle ​​couvre de plus en plus de domaines. L’une des dernières fonctions qu’elle peut effectuer est de traduire des vidéos ou des audios dans d’autres langues, tout en conservant votre propre ton de voix. Cela est particulièrement utile car ce n’est pas un doublage standard, mais il conserve les caractéristiques de votre voix. Vous pouvez ainsi créer vos propres vidéos traduites grâce à l’IA.

Comment traduire des vidéos avec une IA

Dans ce cas, nous vous expliquerons comment le faire avec un outil appelé Rask AI, bien qu’il en existe d’autres que nous vous mentionnerons à la fin de l’article. Ces types d’intelligences artificielles sont particulièrement utiles pour les créateurs de contenu qui souhaitent traduire leurs vidéos. Cela changera probablement la façon dont fonctionnent YouTube et d’autres plateformes.

Cependant, n’importe qui peut les utiliser, car elles seront utiles aux étudiants, aux travailleurs qui doivent présenter dans une autre langue, ou simplement à ceux qui veulent entendre à quoi ressemble leur voix ou celle de quelqu’un d’autre dans une langue alternative. De nombreuses vidéos de ce style sont devenues populaires sur Twitter, comme celle-ci.

IA is even more impressive with familiar characters. Here’s Messi speaking English: pic.twitter.com/py6KzYmCwu — Ariel Tiferes (@Gauyo) 11 septembre 2023

La plupart des outils, y compris Rask AI et les autres, vous proposent généralement 1 ou plusieurs vidéos gratuites pour que vous puissiez voir le rendu de la traduction. Si vous êtes convaincu par le résultat, vous devrez payer un abonnement ou acheter des jetons pour traduire plus de vidéos ou d’audios, car traduire une vidéo est extrêmement coûteux, ils doivent donc s’assurer que vous aimez le service pour que vous vous y intéressiez ensuite. Avec Rask AI, vous pouvez traduire 3 fichiers, mais vous devrez vous inscrire.

Voici comment traduire un fichier avec Rask AI:

Accédez à leur site web

Cliquez sur « Essayer gratuitement »

Renseignez les informations requises

Entrez votre adresse e-mail

Saisissez le code que vous recevez à cette adresse e-mail

Les étapes précédentes sont nécessaires pour s’inscrire. Une fois que nous les avons terminées, nous vous indiquerons comment traduire un fichier:

Sélectionnez « Importer des vidéos ou de l’audio »

Joignez un fichier ou collez un lien vers un fichier

Sélectionnez la langue et les caractéristiques à traduire

Il se peut que vous ne puissiez pas l’utiliser immédiatement en raison de la forte demande. Si cela vous arrive, essayez plus tard.

C’est ainsi que fonctionne cet outil, mais il existe d’autres outils qui remplissent la même fonction. L’un d’eux s’appelle EzDubs et c’est un service en ligne pour traduire des vidéos dans une autre langue, pouvant également générer des sous-titres. D’autre part, YouTube lui-même n’est pas étranger à ce phénomène, car il intégrera un outil pour doubler automatiquement les langues. Nous ne pouvons pas non plus terminer l’article sans parler de l’IA particulière conçue pour traduire en temps réel l’accent des téléopérateurs, ce qui permet aux entreprises de donner l’impression de vous appeler depuis votre pays.



