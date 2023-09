Les nouveaux Redmi Buds 5 sont désormais officiels : annulation de bruit active de premier niveau et un tout nouveau design

Il n’y a plus beaucoup de doutes que le 21 septembre prochain à 13h en France, nous aurons une de ces présentations pleines de nouveautés de la part de Xiaomi en Chine. Comme vous le savez déjà, la marque asiatique va nous présenter la nouvelle génération des Redmi Note 13 et les nouveaux Redmi Buds 5 vont se joindre à eux, de nouveaux écouteurs sans fil qui viennent d’être annoncés.

C’est ce qu’a annoncé Redmi via son profil officiel sur Weibo, une publication dans laquelle ils nous ont également montré le design final de ce nouveau modèle et certaines de ses spécifications les plus intéressantes, que nous vous détaillons dans cet article.

Un redesign complet qui les rapproche des Redmi Buds 4 Pro

Comme vous pouvez le voir sur l’image partagée par Xiaomi lui-même, ces nouveaux Redmi Buds 5 sont assez similaires à ce que la marque nous a présenté l’année dernière avec les Redmi Buds 4 Pro, mais nous voyons des changements assez importants dans l’étui de charge. En réalité, vous voyez que les écouteurs sont placés de la même manière que nous l’avons vu avec les Redmi Buds 4 Lite, mais en plus, une prise de charge USB-C a également été ajoutée à l’avant.

C’est un élément qui est assez surprenant par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, mais cela ne posera pas de problème majeur dans une utilisation quotidienne. De plus, Redmi nous a également confirmé que les écouteurs auront un nouveau système de suppression active du bruit pouvant aller jusqu’à 46 dB, ce qui, ajouté aux embouts en silicone des écouteurs, rendra extrêmement facile de nous isoler du bruit extérieur.

Enfin, nous pouvons également constater que le produit sera disponible en noir, blanc et bleu, trois couleurs très courantes dans ce à quoi Xiaomi nous a habitués avec d’autres produits. Par conséquent, nous devons maintenant attendre le 21 septembre prochain pour découvrir le reste des spécifications de ce modèle qui, très probablement, sera un succès de vente pour la marque.

Source | Redmi Weibo

