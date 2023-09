Le dernier de Xiaomi est un moniteur bon marché de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Le Xiaomi Monitor A27i dispose d’un écran IPS de 27 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 100 hertz et un angle de vision de 178 degrés.

Voici à quoi ressemble le Xiaomi Monitor A27i, le nouveau moniteur bon marché de la marque chinoise pour le marché mondial.

Xiaomi élargit progressivement sa gamme de moniteurs PC avec de nouveaux dispositifs haut de gamme ainsi que d’entrée de gamme, et une bonne preuve en est que dans les derniers 6 mois, il a lancé deux moniteurs sous la marque Redmi : le Redmi Gaming Display G27Q, un moniteur de jeu 2K de 165 Hz qui coûte moins de 200 euros et le Redmi Display A27, un moniteur de 27 pouces à 100 Hz qui * peut être à toi pour moins de 80 euros au conversion.

Eh bien, maintenant, le géant chinois a présenté dans son pays d’origine un nouveau moniteur bon marché pour PC sous la marque mère. Il s’agit du Xiaomi Monitor A27i, un moniteur de 27 pouces à 100 hertz qui arrivera bientôt sur le marché mondial.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Xiaomi Monitor A27i

Tout d’abord, nous devons souligner que le Xiaomi Monitor A27i a un design très minimaliste et élégant grâce à un corps d’une épaisseur de seulement 7,1 millimètres et à des cadres ultra-minces vous permettant de placer deux moniteurs côte à côte qui semblent presque n’en faire qu’un.

De plus, le Xiaomi Monitor A27i dispose également d’un support pratique réglable en inclinaison et est compatible avec les supports muraux VESA standard.

Si nous nous concentrons sur ses fonctionnalités, ce nouveau moniteur bon marché de Xiaomi est équipé d’un écran IPS de 27 pouces avec une résolution Full HD de 1080p, d’une profondeur de couleur de 8 bits, d’un angle de vision de 178 degrés et d’un taux de rafraîchissement de 100 herzios. De plus, cet écran est capable de représenter 99% de la gamme de couleurs sRGB et prend en charge le HDR10.

En termes de connectivité, le Xiaomi Monitor A27i dispose d’un port HDMI 2.0 et d’un port DisplayPort 4.1, ce qui vous permet de connecter deux PC simultanément sans aucun problème.

Xiaomi Monitor A27i : disponibilité et prix

Le Xiaomi Monitor A27i a déjà été annoncé sur le site Web du fabricant pour le marché mondial, ce qui signifie que sa disponibilité pour l’achat en France sera très bientôt.

Cependant, Xiaomi n’a pas encore révélé le prix de vente de ce nouveau moniteur bon marché, mais selon les dernières fuites, tout semble indiquer qu’il coûtera moins de 200 euros.

