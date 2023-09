Ces écouteurs de jeu sont compatibles avec la PS5 et les PC et ont un prix inférieur à 115 euros sur Amazon

Les écouteurs de jeu Bluetooth en promotion sur Amazon sont les Sennheiser GSP 670, et vous pouvez les utiliser à la fois sur votre PC et sur une console PlayStation.

Les écouteurs de jeu Sennheiser GSP 670 bénéficient d’une réduction intéressante sur Amazon

Il n’est pas un secret que parmi toutes les offres d’Amazon, il y a toujours une multitude d’écouteurs sans fil, et souvent, ils sont spécialement conçus pour jouer aux jeux vidéo. Parmi eux, il peut y avoir de tout, des produits de grande qualité ainsi que d’autres qui remplissent leur fonction sans prétention. Dans ce cas, nous vous présentons un produit très intéressant qui bénéficie actuellement d’un prix beaucoup plus attrayant, car il bénéficie d’une réduction plus qu’intéressante sur Amazon.

Il s’agit des écouteurs Bluetooth pour le jeu Sennheiser GSP 670, appartenant à une marque assez connue dans le secteur audio, qui ont généralement un prix assez élevé dans des stores comme PcComponentes, où ils sont également en promotion, ainsi que sur leur site Internet officiel. Sur Amazon, plus récemment, ils étaient disponibles au prix de 149,99 euros, mais ils ont maintenant bénéficié d’une nouvelle réduction de 24%, ce qui fait que leur coût n’est pas si élevé, ce qui rend ce produit très intéressant pour ceux qui recherchent de nouveaux écouteurs de jeu, peut-être vous en faites partie.

Les écouteurs de jeu Bluetooth Sennheiser GSP 670 bénéficient d’une réduction de 24% sur Amazon

Comme nous l’avons mentionné, ces écouteurs de jeu étaient récemment au prix de 149,99 euros et bénéficient maintenant d’une réduction de 24%, leur réduction étant donc d’environ 35 euros, ce qui n’est pas mal du tout. Il est bon de rappeler que le prix recommandé dans d’autres stores est beaucoup plus élevé. Quoi qu’il en soit, les Sennheiser GSP 670 coûtent maintenant 114,60 euros sur Amazon grâce à cette offre. De plus, gardez à l’esprit que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier d’une livraison rapide, car si vous les achetez maintenant, vous pourrez les recevoir le jeudi 21 septembre.

Les Sennheiser GSP 670 sont des écouteurs de jeu Bluetooth offrant un son surround 7.1, ce qui est l’une de leurs principales caractéristiques, et ils peuvent être configurés avec le logiciel EPOS Gaming Suite. De plus, il convient de mentionner que ces écouteurs sont équipés d’un micro réducteur de bruit pour parler clairement pendant nos sessions de jeux multijoueurs. Ces casques, compatibles à la fois avec les PC et les PS5 et PS4, sont sans fil et fonctionnent avec Bluetooth, mais ils peuvent également être connectés via un câble USB ou avec la connectivité basse latence 2,4 GHz.

Avant de conclure, il est important de parler de l’autonomie offerte par leur batterie, car ces écouteurs peuvent offrir jusqu’à 20 heures de lecture avec Bluetooth par charge. Cela dit, rappelez-vous que vous pouvez désormais vous procurer ces Sennheiser GSP 670 sur Amazon au prix de 114,60 euros grâce à cette offre que nous vous avons présentée dans cet article.

