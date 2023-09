Redmi Buds 5: voici les nouveaux écouteurs sans fil bon marché de Xiaomi avec annulation du bruit

Le 21 septembre prochain, Xiaomi présentera officiellement ses nouveaux écouteurs Bluetooth, qui cachent une folie de réduction du bruit sous le capot.

Image des Redmi Buds 5.

Une tempête approche de la part de Xiaomi. Dans deux jours, l’entreprise chinoise nous présentera les nouveaux Redmi Note 13, qui ont déjà été vus dans des photos officielles, ainsi que le très attendu Redmi Note 13 Pro+. Aux côtés de ces téléphones, comme l’a annoncé la société elle-même sur Weibo, une surprise nous attend.

Et c’est avec les nouveaux terminaux Redmi que les Redmi Buds 5 arrivent, des écouteurs qui, bien qu’ils ne semblent pas introduire de grands changements par rapport à la génération précédente, semblent avoir fait un pas important en avant en termes de réduction du bruit.

46 dB de réduction du bruit : une folie pour ceux qui aiment l’isolement

Selon l’image officielle publiée par Xiaomi sur Weibo, il semble qu’en ce qui concerne le design, pas grand-chose ne va changer. Leur apparence sera assez similaire à celle des Redmi Buds 4 Pro, bien que la boîte présente un redessin intéressant.

Ce que cette image confirme également, c’est une annulation du bruit incroyable de 46 dB. Cela signifie qu’avec la fonction ANC activée (nous supposons via l’application), les écouteurs ont une capacité d’annulation du bruit extérieur proche des niveaux sonores d’une conversation normale (60 dB à titre indicatif).

Pour ceux d’entre nous qui aiment être aussi isolés que possible lors de nos expériences d’écoute, il s’agit certainement d’un point positif important de ces écouteurs.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas partagé d’informations sur leurs caractéristiques, bien que nous imaginons qu’ils auront le même pilote de 10 millimètres et le tweeter de 6 millimètres que ceux que nous avons vus dans les Redmi Buds 4 Pro. On peut également s’attendre à un mode de latence réduite et à un son spatial, quelque chose qui semble être assez tendance parmi ces appareils.

Quoi qu’il en soit, dans seulement deux jours, nous aurons une confirmation officielle de ce que ces écouteurs apportent avec eux. Nous serons attentifs aux nouveautés présentées par Xiaomi.

