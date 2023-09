Une bête en liberté et en promotion : le POCO F5 Pro avec 12 Go de RAM frappe fort comme jamais

Vous pourrez l’obtenir à ce prix seulement jusqu’au 22 septembre et en quantités limitées.

Le téléphone POCO est destiné à être l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2023 en termes de rapport qualité-prix.

Aujourd’hui est le jour où vous allez changer de téléphone et si vous ne le faites pas, vous manquerez une belle opportunité. Vous pouvez emporter chez vous un téléphone haut de gamme qui sera bientôt mis à jour vers Android 14, avec une puissance incroyable, pour seulement 419 euros sur AliExpress Store. Il s’agit du POCO F5 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

Vous devez utiliser à la fois le coupon vendeur (AETREND10) et le coupon promotionnel (ES60) pour obtenir une réduction de 70 euros sur le prix affiché de 489 euros. Cette version a un prix officiel de lancement de 629,99 euros, mais aujourd’hui elle est en promotion sur le site de Xiaomi à 499,98 euros. Puissance brute, grand écran, très bonne autonomie, mise à jour et avec un appareil photo spectaculaire. Ce coupon est disponible jusqu’à 23h59 le 21 septembre.

POCO F5 Pro (12/256 Go)

Achetez le spectaculaire POCO F5 Pro à un prix historique

Ce POCO F5 Pro n’est pas l’un des plus haut de gamme, car son corps est en polycarbonate. Avec une certaine sensation haut de gamme en main, ce smartphone haut de gamme est encapsulé dans un corps d’une épaisseur de 8,6 mm et d’un poids de 205 grammes. Il semble robuste en main et très bien fini. Il dispose d’une large chambre à vapeur qui sert de système de refroidissement, quelque chose de nouveau sur un téléphone portable.

L’un de ses grands atouts est le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une bête de 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz. Cette unité est livrée avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. De plus, il est soutenu par le GPU Adreno 730 suralimenté pour atteindre plus de 1 300 000 points dans le test Antutu. Par conséquent, ses performances sont indiscutables.

A l’avant, nous avons un grand écran Amoled de 6,67 pouces. Il s’agit d’un écran avec un taux de raffraîchissement de 120 Hz, une grande réactivité tactile et une luminosité maximale de 1400 nits. De plus, il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, ce qui permet de regarder des séries et des films de dernière génération dans la meilleure qualité possible. La vitre est protégée par le Gorilla Glass 5 et le lecteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran.

Nous avons une excellente alternative à de nombreux appareils photo numériques avec ce POCO F5 Pro. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec une stabilisation optique de l’image, un capteur Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, un grand-angle Omnivision OV08D10 de 8 MP avec une amplitude de 120 degrés, et une lentille macro. Ensemble, ils filment en 4K à 60 images par seconde et en ralenti à 1920 images par seconde. Son appareil photo selfie est un Omnivision de 16 MP qui fait un excellent travail pour les selfies et les appels vidéo.

Ce téléphone POCO possède l’une des meilleures batteries, avec une capacité de 5160 mAh, supérieure à celle de presque tous les haut de gamme actuels. Il dispose d’une charge rapide à 67 W et d’une charge sans fil à 30 W, et son autonomie durera 2 jours complets. Enfin, sa connectivité est très complète avec la prise en charge des réseaux 5G, NFC, infrarouge, Bluetooth 5.3, WiFi 6, GPS et double SIM avec deux cartes Nano SIM.

