Elon Musk veut que X soit payant pour tout le monde

Twitter continue de ne pas toucher le fond.

Elon Musk continue de proposer des idées capables de ruiner complètement son entreprise

Les pensées du magnat sud-africain n’ont pas de fin, mais en suivant cette voie, son application s’en rapproche de plus en plus. Depuis qu’Elon Musk a acheté Twitter (maintenant X) en 2022, la plateforme est plongée dans . La nouvelle idée d’Elon Musk : faire de Twitter une application payante pour tous les utilisateurs.

Une idée qui sera difficilement mise en œuvre

Il s’agit de quelque chose qu’il a révélé lors d’une conversation avec le président d’Israël, Benjamin Netanyahu. Heureusement, cette possibilité ne sera pas mise en œuvre à court ou moyen terme, car cela serait le dernier clou dans le cercueil de l’application de microblogging. Mais, d’après ce qu’on peut voir, ce serait la mesure la plus désespérée d’Elon Musk pour lutter contre le problème des bots qui affecte le réseau social depuis de nombreuses années.

Elon Musk affirme que ce serait une somme symbolique, un montant supposé qui rendrait le service accessible à la plupart des utilisateurs, bien que le « tarif » qui serait imposé pour accéder au service n’ait pas été révélé. Cependant, même si le paiement était d’un centime, la culture de l’Internet fera que des millions d’utilisateurs refusent d’introduire leur carte ou leurs données bancaires dans une application en laquelle ils n’ont pas confiance.

X, la super-application que Twitter pourrait devenir

On connaît également les idées qu’Elon Musk a pour ce qu’était autrefois Twitter, car il envisage de faire de X une application multiservice à la manière des applications asiatiques dominantes comme WeChat. Cependant, il y a des doutes sur la façon dont ce modèle fonctionnerait dans le format occidental, car notre écosystème numérique a des tendances et des habitudes très différentes de celles de l’Asie orientale.

Quoi qu’il en soit, la réalité est que X, ou Twitter, est blessé : sa principale concurrence, Threads, devient de plus en plus forte malgré sa non-conformité au Règlement européen, BlueSky se présente comme une alternative de plus en plus intéressante, et tant les utilisateurs que les annonceurs sont mécontents de l’évolution de l’application ces derniers mois. Toute décision erronée de Musk pourrait être la dernière car il arrivera un moment où X (Twitter) ne pourra plus supporter davantage de problèmes.

