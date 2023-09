La nouvelle caméra intelligente Xiaomi Smart Camera 3 Pro est désormais officielle : meilleure qualité d’image, plus de fonctionnalités d’IA et un prix imbattable.

Après le récent lancement de la nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 sur le marché chinois, la marque asiatique vient de présenter la version Pro de ce modèle, une caméra qui améliore certains aspects liés à la qualité d’image, notamment dans des situations de faible luminosité.

Cette nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 Pro est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix de 319 yuans, soit environ 42 euros, et malheureusement, pour le moment, elle ne peut pas être achetée en dehors des frontières de ce pays. Cependant, tout semble indiquer que nous pourrons l’acheter à l’échelle mondiale plus tard, comme cela s’est produit avec ses générations précédentes.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Camera 3 Pro

Xiaomi Smart Camera 3 Pro DIMENSIONS 78 × 78 × 124 mm 327 grammes Caméra 5 MP TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT De -10 °C à 45 °C RÉSOLUTION ET ENREGISTREMENT 2 960 × 1 666 pixels

Technologie 3K Ultra – Clear

Vision nocturne infrarouge et mode HDR

Rotation du corps à 360° horizontalement et angle de vision de 114º

Enregistrement H.265 STOCKAGE Carte microSD jusqu’à 256 Go AUTRES Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2,4 / 5 GHz Bluetooth 5.2

Détection et suivi des personnes par IA

Appels vocaux bidirectionnels jusqu’à 8 mètres de distance de collecte

Puce de sécurité Mijia MJA1 intégrée PRIX Environ 42 euros

Une meilleure qualité d’image et une reconnaissance des personnes même par audio

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, la nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 Pro présente un design très similaire à celui d’autres caméras de surveillance de la marque avec l’ajout du suffixe Pro. En réalité, la chose la plus intéressante est que son corps est capable de pivoter horizontalement à 360º ainsi que verticalement, le tout associé à un angle de vision de 114º de son objectif, ce qui nous permettra de visualiser très facilement toute la pièce où nous la plaçons.

De plus, ce modèle dispose d’une caméra intégrée de 5 MP et d’un enregistrement en résolution 3K Ultra-Clear, une technologie spécialement conçue pour améliorer la visualisation de l’image dans des conditions de faible luminosité. De plus, un nouveau mode HDR a également été ajouté, améliorant encore la qualité d’image, aspect que ne possède pas sa version non Pro.

Enfin, il est également important de mentionner que nous disposons de certaines technologies intégrées capables de reconnaître des sujets par le biais de l’IA et même de reconnaître les pleurs d’un bébé, une fonction que de nombreux parents apprécieront. Toutes ces informations peuvent être stockées sur la carte microSD pouvant atteindre 256 Go, que nous pouvons connecter, ou même sur le cloud de Xiaomi, le tout de manière très sécurisée grâce à la puce Mijia MJA1 intégrée à la caméra.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 Pro

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 Pro est déjà disponible en Chine au prix de 319 yuans, soit environ 42 euros. On ne sait pas encore si elle sera disponible dans une version mondiale, mais il faudra rester attentifs au cas où Xiaomi annoncerait quelque chose à ce sujet dans les prochains mois.

Plus d’informations | Xiaomi China

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :