Le mythique Microsoft Paint se met à jour pour recevoir certaines des meilleures fonctionnalités de Photoshop

Les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider peuvent désormais essayer la nouvelle version de Paint.

La nouvelle version de Microsoft Paint, avec la prise en charge des calques à la manière de Photoshop

Microsoft est déterminé à faire de Paint votre nouvelle application de retouche et d’édition de photos préférée. Il y a quelque temps, nous avons appris que l’application était en train de recevoir une importante mise à jour grâce à l’IA, et récemment, une fonctionnalité utile permettant de supprimer l’arrière-plan de n’importe quelle photo a été introduite. Maintenant, comme l’a confirmé la société elle-même, Microsoft Paint va introduire de nouvelles fonctionnalités qui étaient jusqu’à présent exclusives aux programmes d’édition d’images les plus avancés.

Ces fonctionnalités incluent la prise en charge de calques multiples au sein d’un même projet, ainsi que la possibilité de gérer ces calques de manière simple via une nouvelle interface.

Microsoft Paint inclut désormais la prise en charge de calques multiples

Comme l’a confirmé la société elle-même, « vous pouvez maintenant ajouter, supprimer et gérer des calques sur le canevas » de Microsoft Paint. De cette manière, il est possible de travailler avec différentes images, formes, textes et autres éléments superposés. Pour créer de nouveaux calques, il suffit de cliquer sur l’icône « + » située dans la barre d’outils à droite de l’éditeur.

Il sera également possible de modifier, réorganiser, masquer ou dupliquer les calques créés.

Mais ce n’est pas tout. Microsoft Paint a également ajouté la prise en charge de la transparence, y compris l’option de rechercher des fichiers PNG sans fond ou d’effacer facilement l’arrière-plan des photos. Cette fonctionnalité peut être combinée avec la prise en charge de calques multiples.

Pour l’instant, ces fonctionnalités de Microsoft Paint ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Windows 11 dans le cadre du programme Windows Insider, à condition qu’ils aient mis à jour leurs appareils vers la version 11.2308.18.0, actuellement disponible via les canaux « Canary » ou « Dev ». Les autres utilisateurs d’ordinateurs avec Windows 11 devront attendre la prochaine mise à jour.

