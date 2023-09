Google Bard devient beaucoup plus utile et intelligent avec sa dernière mise à jour

L’assistant vocal basé sur l’IA de Google reçoit l’une des plus grandes mises à jour de son histoire.

Google Bard est l’assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle de Google

Utilisateurs de Google Bard : Google a de bonnes nouvelles pour vous. La société a annoncé l’arrivée d’une des plus grandes mises à jour de l’assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle de toute son histoire, avec un tas de nouveautés et d’améliorations intéressantes, qui promettent d’améliorer l’expérience d’utilisation.

Il s’agit d’une mise à jour particulièrement importante, car la nouvelle version de Bard est la première à introduire la prise en charge des extensions, entre autres choses.

Les applications Google sont désormais intégrées à Bard grâce à la prise en charge des extensions

Dans son annonce, Google a mis en avant les améliorations apportées au modèle sur lequel Bard est basé. Ils expliquent qu’il s’agit de leur modèle le plus performant à ce jour, avec une plus grande vitesse et précision lors du partage des réponses.

De même, la deuxième version de la fonction « Rechercher dans Google » a été ajoutée, ce qui permet à l’utilisateur de vérifier les réponses générées par Bard. Pour l’instant, cette fonctionnalité est uniquement disponible en anglais.

Bard propose également maintenant l’option de reprendre des conversations qui ont été partagées. Ainsi, par exemple, en recevant le lien d’une conversation avec Bard d’une autre personne, il sera possible de poursuivre la conversation à partir du même point en l’ouvrant.

Pour conclure l’annonce, Google annonce le déploiement de fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles uniquement dans certaines langues, et qui sont maintenant accessibles à tous. Par exemple, il est possible de télécharger des images avec Google Lens, de rechercher des photos dans la Recherche Google ou de modifier les réponses générées par l’IA.

Cependant, la nouveauté la plus intéressante apportée par cette mise à jour de Bard réside dans la prise en charge des extensions. Désormais, les utilisateurs de l’assistant vocal pourront connecter des applications comme Gmail, Docs ou Google Drive, entre autres, pour tirer encore plus parti de l’assistant vocal.

Toutes les nouveautés de Google Bard peuvent être testées dès aujourd’hui. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de Bard et de se connecter avec un compte Google.

