Ce Xiaomi est le roi de la gamme moyenne et peut être le vôtre pour seulement 215 euros pour une durée limitée

Tuve la ocasión de analizar este Xiaomi de gama media y me parece una compra insuperable por poco más de 200 euros // Imagen: AndroAall.

AliExpress a lancé une campagne de promotions qui vous permet d’acheter certains des meilleurs mobiles du marché pour beaucoup moins cher. Personnellement, je vous recommande de profiter de l’offre qui concerne le Redmi Note 12 Pro 5G, un smartphone que j’ai personnellement testé et qui me semble être un achat spectaculaire maintenant qu’il est en baisse à 215 euros. Il vous suffit d’entrer le code coupon ES26 lors du paiement et voilà, vous économiserez 165 euros sur votre achat.

Le prix de vente recommandé de ce Redmi Note 12 Pro 5G de 6GB+128GB est de 379,99 euros, donc vous voyez que la baisse est brutale. Les offres d’AliExpress Store affectent également la version 8GB+256GB, que vous pourrez acheter pour seulement 245 euros, ce qui représente une économie de 185 euros. Ce dernier, le Redmi Note 12 Pro 5G supérieur, est à 269 euros sur Amazon et à 399,99 euros dans le store officiel de Xiaomi. Comme vous pouvez le voir, le prix d’AliExpress est imbattable.

Dans l’analyse du Redmi Note 12 Pro 5G, je vous ai déjà dit que c’est un smartphone que j’ai beaucoup apprécié pour son bon équilibre. Il a un écran de haute qualité, de bonnes performances, un appareil photo principal qui prend de bonnes photos et une longue autonomie avec charge rapide de 67W. En fin de compte, vous profiterez d’une très bonne expérience pour seulement 215 euros. Cependant, sachez que l’offre d’AliExpress Store se termine vendredi matin, le 22 septembre.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G, le meilleur achat pour un peu plus de 200 euros

Malgré son prix abordable, le Redmi Note 12 Pro 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 1080 5G. La puce offre de très bonnes performances, que ce soit pour les tâches courantes ou les tâches plus exigeantes comme le jeu et l’édition d’images. Au quotidien, vous bénéficierez d’une expérience très positive et fluide. La rapidité sera également présente lors de la navigation avec vos données, car il s’agit de l’un des smartphones Xiaomi avec la 5G.

Tout ce que vous faites avec le Redmi Note 12 Pro 5G sera de très bonne qualité grâce à son écran AMOLED. Il s’agit d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 900 nits. Selon mon expérience, je peux vous assurer que les images sont très belles, vous le constaterez en jouant ou en regardant des vidéos. De plus, les haut-parleurs stéréo émettent un son de qualité.

Si vous souhaitez prendre de bonnes photos avec le smartphone, vous pourrez le faire facilement avec son appareil photo arrière de 50 mégapixels créé par Sony. Attention, les photos sont de qualité tant de jour que de nuit, c’est quelque chose à souligner. Le système photographique est complété par un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP à l’arrière, et par un appareil photo frontal de 16 MP.

Je vous recommande personnellement ce Redmi Note 12 Pro 5G pour le bon comportement de sa batterie de 5 000 mAh. Dans la plupart des situations, elle peut durer une journée et demie d’utilisation avant d’éteindre le téléphone. Comme je l’ai constaté lors de l’analyse du téléphone, cette batterie offre une autonomie d’une journée complète, même en cas d’utilisation intensive. Ce que j’apprécie le plus, c’est que la charge rapide est de 67W, vous atteindrez donc 100% de batterie en moins d’une heure.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (8GB+256GB)

Il y a d’autres détails qui comptent également dans l’expérience avec ce smartphone. Tout d’abord, sa épaisseur de 7,9 millimètres et son poids de seulement 187 grammes en font un téléphone fin et léger. Deuxièmement, il est très complet avec un lecteur d’empreintes digitales, une prise casque de 3,5 millimètres, la technologie NFC et une mise à jour vers Android 13 (il était déjà livré avec MIUI 14).

Les semaines pendant lesquelles j’ai utilisé le Redmi Note 12 Pro 5G comme téléphone personnel m’ont permis de confirmer qu’il s’agit de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter. Nous ne l’avions jamais vu aussi bon marché qu’actuellement, donc profitez de l’opportunité qui vous est offerte par AliExpress Store pour l’acheter pour seulement 215 euros (6GB+128GB) ou 245 euros (8GB+256GB). Comme il s’agit de la version Plaza, vous l’aurez chez vous en quelques jours seulement.

