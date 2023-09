Incroyable réduction pour ce haut de gamme bon marché avec 12 Go de RAM et charge de 150 W

C’est l’un des téléphones les plus attrayants du marché et il dispose d’un processeur avancé.

Le realme GT Neo 3 est l’un des meilleurs investissements du moment en raison de son faible coût et de son énorme potentiel.

Vous avez besoin d’avoir de la puissance entre vos mains au quotidien et que les performances ne diminuent pas dès le départ ? Et si, en plus, vous avez besoin que le prix à payer pour ce téléphone soit abordable, j’ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez obtenir le realme GT Neo 3 avec 12 Go de RAM pour seulement 284 euros sur AliExpress Store pour une durée limitée en utilisant le code FR45.

Une version dont le prix sur Amazon avoisine les 500 euros peut être la vôtre à moitié prix. C’est l’un des plus puissants smartphones haut de gamme actuels. Et bien que sa sortie remonte à un peu plus d’un an, il reste un investissement d’avenir. Il est mis à jour vers Android 13, a un design attrayant et dispose d’une des charges les plus rapides du marché actuel.

Obtenez un smartphone haut de gamme chargé de qualités pour seulement 284 euros

Jusqu’au vendredi 22 septembre prochain seulement, vous pourrez profiter des nouveaux codes promo mis à votre disposition par AliExpress. Vous économiserez 45 euros sur cette offre par rapport au prix actuel de 329 euros et vous pourrez vous procurer un smartphone haut de gamme pour seulement 284 euros.

C’est la version la plus haut de gamme du realme GT Neo 3 à ce jour, un téléphone chargé de puissance grâce au Dimensity 8100 Ultra, un processeur 5 nm qui intègre le GPU ARM Mali-G610. Cette unité est équipée de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage interne UFS 3.1 non extensible. Tout ce matériel offre des performances exceptionnelles, atteignant 855 000 points dans le test Antutu.

Nous parlons d’un smartphone Android avec un boîtier en polycarbonate d’une épaisseur de seulement 8,2 mm et d’un poids d’environ 188 grammes. Il dispose à l’avant d’un bon écran Amoled de 6,7″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le panneau a une luminosité maximale de 1000 nits, un contraste très élevé et est protégé par Gorilla Glass 5. Et, comme tout bon smartphone haut de gamme, le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran.

Un autre aspect notable est la photographie. À l’arrière, nous trouvons un triple appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP avec 119 degrés d’amplitude et d’une lentille macro. Vous obtiendrez sans effort de très bonnes images et vidéos en haute résolution (4K à 60 fps). Son objectif Samsung de 16 MP à l’avant vous aidera à prendre de superbes selfies.

Malgré le fait que les smartphones haut de gamme actuels aient une exigence claire de 5000 mAh, ce realme GT Neo 3 se limite à une batterie de 4500 mAh. Cependant, son autonomie est assez bonne, atteignant 2 jours d’utilisation. De plus, il prend en charge une charge rapide jusqu’à 150 W, chargeur inclus.

➡️ Voir l’offre realme GT Neo 3 (12/256 GB) avec le code FR45

Enfin, le téléphone de realme est une excellente opportunité si vous souhaitez un appareil bien connecté : il est compatible avec la 5G, dispose de la NFC pour les paiements mobiles, du GPS de haute précision, du Bluetooth 5.3 à faible consommation, du WiFi 6 et permet l’utilisation de la double SIM.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :