Cette bête de OnePlus vient d’atteindre son prix minimum, 324 euros pour un haut de gamme avec Snapdragon 8+ Gen 1.

Ce terminal génial est une évolution attendue du OnePlus 10 Pro qui nous a laissé quelque peu déçus.

Le OnePlus 10T dispose d’un grand écran, est mis à jour vers la dernière version d’Android et possède un appareil photo exceptionnel.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme avec un bon design, une excellente caméra, la puissance d’un des meilleurs de Qualcomm et qui, en plus, est mis à jour vers Android 13, je vous recommande celui-ci. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 septembre prochain, vous pourrez obtenir le OnePlus 10T pour seulement 324 euros sur AliExpress Store grâce au coupon ES45.

Pendant ce temps, chez Miravia, son prix est de 419 euros. Nous parlons d’un smartphone dont le prix de départ était de 719 euros et avec cette offre, vous économiserez près de 400 euros. Nous l’avons déjà vu à un prix plus bas, aux alentours de 369 euros, mais avec cette promotion d’AliExpress, vous obtiendrez le prix le plus bas de son histoire.

Quand le OnePlus 10T a été présenté, c’était pour donner un coup de pouce à la dixième famille de OnePlus qui ne traversait pas une bonne période après l’échec du OnePlus 10 Pro. Cette nouvelle version améliorait certains aspects et réduisait les coûts, offrant un smartphone haut de gamme moins cher que son prédécesseur.

Ce OnePlus 10T est enveloppé dans un design en plastique et en verre de 8,8 mm d’épaisseur et d’un poids de 203 grammes. Son devant est occupé par un magnifique écran Amoled de 6,7″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un écran avec l’une des meilleures réponses tactiles du marché actuel. Il a une luminosité supérieure à 1000 nits et est protégé par le Gorilla Glass 5.

Le moteur de ce terminal est le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU de 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz et qui est accompagné de 8 Go de RAM dans la version de base et de 16 Go dans la version haut de gamme. Ce modèle intègre une mémoire interne de 128 Go UFS 3.1 et dépasse le million de points dans le test Antutu.

Un autre aspect remarquable de ce smartphone est son appareil photo arrière. Il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur optique, composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, ainsi qu’un grand-angle de 8 MP et une lentille macro. Ensemble, ils peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips, ainsi que des vidéos au ralenti à 480 ips. Son processeur V1+ traite les images et les vidéos de manière exceptionnelle.

Ce smartphone est très complet en termes de connectivité, avec la prise en charge des réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Double SIM (avec deux Nano SIM). En ce qui concerne la batterie, il s’agit d’une capacité de 4800 mAh avec une charge ultra-rapide de 150 W. Vous aurez ainsi une batterie à 100% en moins de 20 minutes.

Un des meilleurs smartphones haut de gamme Android des cinq dernières années est disponible à seulement 324 euros avec le coupon ES45 d’AliExpress Store. Vous bénéficierez d’une livraison gratuite depuis la France et en moins de 3 jours, vous pourrez avoir votre nouveau téléphone chez vous. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle et vous aurez un smartphone pour 4 ou 5 ans sans problème.

