Ça coûte seulement 200 euros, il a tout et fait face aux meilleurs Xiaomi.

Ce téléphone portable a tout ce dont vous avez besoin pour réussir au quotidien, c’est l’un des meilleurs achats.

Le dos du realme 10.

Tous les téléphones portables avec un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi, sur Amazon il existe des options plus qu’intéressantes que vous pouvez acheter pour moins que vous ne le pensez. Le realme 10 est à votre portée pour seulement 203 euros dans sa version globale, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Nous parlons d’un téléphone portable qui est sorti en vente pour près de 280 euros il n’y a pas si longtemps, vous avez l’occasion d’économiser un bon pourcentage. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour réussir au quotidien, vous pourrez faire confiance à cet appareil chinois. Que pouvez-vous demander de plus pour seulement 200 euros?

realme 10 (8+128 GB)

Achetez le téléphone portable realme au meilleur prix

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise casque

À l’intérieur du terminal chinois se trouve un processeur créé par MediaTek, le Helio G99. Peu importe les applications que vous utilisez le plus, c’est une puce qui se déplace sans difficulté au quotidien. De plus, comme nous l’avons indiqué, elle est accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage plus qu’intéressants. Vous ne manquerez de rien.

Son écran ne vous laissera pas indifférent, il atteint 6,4 pouces, avec une technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui lui permet de se déplacer avec beaucoup de fluidité. Ce sera un bon endroit pour profiter de films, de séries et de tout autre contenu, il démontre un excellent niveau compte tenu de son prix.

Sors de chez toi, vis toutes sortes d’aventures et capture-les avec le smartphone chinois, sa double caméra arrière ne te décevra pas. Nous avons une caméra principale de 50 mégapixels et une lentille pour le noir et blanc. D’autre part, à l’avant, un capteur avec lequel vous prendrez de bons selfies.

realme 10 (8+128 GB)

Tu l’as vu de tes propres yeux, le smartphone realme arrive avec une fiche technique complète et un prix vraiment tentant. Aujourd’hui, c’est toujours un excellent achat pour seulement 200 euros, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil chinois. Mais gardez à l’esprit que les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée.

