Nouveau Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 : tout le monde voudra avoir ce chipset en 2024

Il s’agit d’un SoC avec un processeur de 4 nanomètres conçu pour donner vie à la gamme moyenne de 2024, cette fois-ci avec des prix beaucoup plus abordables.

Qualcomm présente le SoC qui animera la meilleure gamme moyenne Android en 2024.

Presque par surprise, sans l’attendre encore, Qualcomm nous a présenté il y a quelques jours ce qui sera leur chipset vedette pour la gamme moyenne et plus abordable dans les prochains mois, un SoC qui, selon ce que nous ont confirmé les personnes de GSMArena, est doté d’une technologie de 4 nanomètres et dont l’objectif est de devenir une option très performante mais disponible à un prix beaucoup plus attractif par rapport aux séries Snapdragon 8.

Peut-être le plus curieux est le changement de dénomination, et c’est que dans son cas il s’appellera Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, modifiant à nouveau une dénomination que l’entreprise avait récemment changée précisément pour être plus homogène, quelque chose qui semble assez compliqué à San Diego au bout de quelques mois seulement.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, toutes les informations

En ce qui concerne ses possibilités et son positionnement, il est également difficile de comprendre son arrivée à ce stade, car il n’y a pas de Snapdragon 7s de première génération qui nous aiderait à le situer. Dans tous les cas, ses spécifications le placent en dessous des actuels Snapdragon 7+ Gen2, il est donc probablement destiné à la gamme moyenne la plus abordable.

Ainsi, il est sûr que ce sera le chipset que tout le monde voudra avoir en 2024, car en termes de prix et de performances, il sera probablement le plus équilibré de tout le catalogue de Qualcomm et par extension du marché Android.

Les sources disent qu’elle commencerait probablement son parcours aux côtés de Xiaomi, accompagnant le lancement de la série Redmi Note 13 prévue dans quelques semaines seulement, de sorte que nous devrions le voir très bientôt en situation commerciale et prêt pour la bataille.

SoC Snapdragon 7s Gen 2

(SM7435-AB) Processus de fabrication TSMC 4nm CPU 4x Kryo @ 2,4 GHz

4x Kryo @ 1,95 GHz GPU Adreno

Écran compatible jusqu’à FHD+ @ 144 Hz DSP / NPU Hexagon Contrôleur de mémoire 2x 16-bit CH

@ 3.200 MHz LPDDR5

@ 2.133 MHz LP-DDR4X

Jusqu’à 12 Go de RAM ISP Triple Spectra ISP 12 bits

1x 200 MP

ou

1x 48 MP avec ZSL

ou

32+16 MP avec ZSL

ou

3x 16 MP avec ZSL Vidéo 4K HDR, rafales de 64 MP Vidéo 4K30 10-bit H.265

HDR10+, HDR10, HLG 1080p120 Slow Motion Modem Snapdragon X62 (5G NR Sub-6 + mmWave)

DL = 2900 Mbps

Double SIM 5G/4G Active (DSDA)

Comme vous l’avez vu dans le tableau des spécifications, son CPU atteint les 8 cœurs avec une configuration 4+4 pour les performances élevées (2,4 GHz) et la faible consommation (1,95 GHz), en utilisant une architecture big.LITTLE déjà largement éprouvée et fiable.

Le modèle précis du GPU Adreno n’est pas encore spécifié, mais nous savons qu’il est capable de prendre en charge des écrans avec une résolution FHD+ 1080p fonctionnant à un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, ce qui démontre les bonnes capacités de ce chipset. La mémoire RAM sera LPDDR5 avec une fréquence pouvant atteindre 3.200 MHz.

Les performances du modem sont réduites, avec maintenant un Snapdragon X62 avec FastConnect 6700 offrant des vitesses maximales de 2,9 Gbps, tandis que le Bluetooth sera compatible jusqu’à la version 5.2 LE.

En ce qui concerne la partie multimédia, il prend en charge un .

