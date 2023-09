Un des derniers haut-parleurs intelligents avec Alexa est à vous pour seulement 29 euros.

Alexa arrive chez vous pour le révolutionner et le meilleur, c’est que vous n’aurez à payer que très peu.

L’Echo Pop d’Amazon.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents bon marché à un prix inattendu. L’Echo Pop s’effondre, il est à votre portée pour seulement 29,99 euros et c’est tout simplement spectaculaire. Bien sûr, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous bénéficierez d’une livraison rapide et totalement gratuite.

Nous parlons de l’une des dernières sorties de la société, un haut-parleur compact et beau dont le prix tourne généralement autour de 55 euros. Alexa vit à l’intérieur et promet de transformer votre maison pour toujours, allez-vous vraiment résister ? Nous vous dirons tout ce que vous pouvez faire avec le dernier Echo des Américains.

Echo Dot (5e génération)

Alexa arrive pour révolutionner votre maison

Peu importe le style de votre maison, le haut-parleur d’Amazon sera superbe où que vous le placiez. Il est petit, beau et disponible en plusieurs couleurs. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, il offre une grande qualité sonore. Il est surprenant de voir comment un haut-parleur si petit peut sonner avec tant de puissance.

Alexa ouvre devant vous tout un monde de possibilités, elle sera là pour vous informer de la météo. Posez-lui n’importe quelle question, transformez-la en votre assistant personnel ou contrôlez d’autres appareils de votre maison en utilisant uniquement votre voix. Il vous suffit juste d’avoir des prises intelligentes pour transformer n’importe quel ancien appareil électroménager.

Vous pourrez même programmer différents appareils pour qu’ils s’allument ou s’éteignent à des heures précises, vous aurez tout un orchestre d’appareils travaillant pour vous. Dans ma maison, par exemple, les lumières s’allument automatiquement lorsque le soleil se couche et le chauffe-eau s’active quelques heures avant ma douche. Ainsi, je n’ai pas à m’inquiéter de quoi que ce soit.

Echo Dot (5e génération)

Commencer à construire une maison intelligente et connectée est beaucoup plus simple que vous ne le pensez, il vous suffit de vous allier à l’un des Echo d’Amazon. Le chemin d’Alexa est le bon, et si vous pouvez commencer pour moins de 30 euros, que pouvez-vous demander de plus ? Gardez à l’esprit que l’offre ne sera disponible que pour une durée limitée, ne tournez pas trop autour du pot.

