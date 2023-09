Quoi de neuf dans watchOS 10 – Notes de mise à jour

Apple vient de sortir le watchOS 10 pour le grand public. watchOS 10, comme son nom l’indique, est la dixième itération de watchOS et pour rendre cette version mémorable, Apple apporte quelques changements nécessaires au système d’exploitation.

Oui, watchOS 10 dispose d’une longue liste de nouvelles fonctionnalités, et voici la liste complète des changements à venir avec watchOS 10.

Notes de mise à jour de watchOS 10 – Complet

watchOS 10 est la plus grande mise à jour depuis l’introduction de l’Apple Watch, et apporte un nouveau look pour pratiquement toutes les applications, de nouvelles façons de naviguer, et un nouveau Smart Stack pour afficher les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, depuis n’importe quel cadran de montre. Il introduit des fonctionnalités améliorées pour les séances d’entraînement de cyclisme et de randonnée, une nouvelle expérience de santé mentale dans l’application Mindfulness pour réfléchir à votre état d’esprit, et la possibilité de suivre le temps que vous passez en plein jour.

Experience

Utilisez des applications redessinées qui utilisent les coins arrondis et la surface pleine de l’écran

Consultez des informations en temps opportun qui s’adaptent au contexte, comme l’heure de la journée et l’emplacement, avec le Smart Stack en tournant la Digital Crown depuis n’importe quel cadran de montre

Accédez au Centre de contrôle en cliquant sur le bouton latéral

Appuyez une fois sur la Digital Crown pour accéder à toutes les applications et deux fois pour accéder aux applications récemment utilisées

Cadrans de montre

Snoopy propose plus de 100 animations différentes avec Snoopy et Woodstock qui répondent à l’heure de la journée, à la météo locale et à l’activité comme l’entraînement

La Palette représente le temps en couleur grâce à trois couches distinctes qui se chevauchent et évoluent au fil du temps

Le cadran analogique solaire comporte des marques d’heures classiques sur un cadran lumineux qui évolue toute la journée en fonction de la position du soleil

Le cadran Modulaire Ultra utilise les bords de l’écran pour afficher des données en temps réel grâce à trois options sélectionnables par l’utilisateur et sept complications différentes (disponible sur l’Apple Watch Ultra)

Messages

Consultez les Memoji ou les photos des contacts

Épinglez vos favoris

Modifiez, annulez l’envoi et classez par non lus

Entraînement

Les séances d’entraînement de cyclisme prennent désormais en charge les capteurs Bluetooth tels que les capteurs de puissance, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence avec de nouvelles mesures de puissance et de cadence

La vue Puissance cycliste affiche votre puissance pendant votre séance d’entraînement, mesurée en watts

La vue Zone de puissance utilise la Puissance seuil fonctionnelle, qui mesure la puissance maximale que vous pouvez maintenir pendant une session de 60 minutes, pour créer des zones personnalisées et affiche le temps passé dans chaque zone

La vue Vitesse cycliste affiche la vitesse actuelle et maximale, la distance, la fréquence cardiaque et/ou la puissance

Les métriques de cyclisme, les vues d’entraînement et les expériences de cyclisme de votre Apple Watch peuvent maintenant apparaître en tant qu’activité en direct sur l’iPhone, que vous pouvez fixer au guidon de votre vélo

Activité

Les icônes dans les coins donnent un accès rapide au Résumé hebdomadaire, au Partage et aux récompenses

Les Anneaux de Mouvement, d’Exercice et de Levée s’affichent sur des écrans individuels en faisant défiler la Digital Crown, avec la possibilité de modifier les objectifs, de voir le nombre de pas, la distance parcourue, les étages gravis et l’historique de l’activité

Le Résumé hebdomadaire inclut maintenant les totaux d’Exercice et de Levée en plus du total de Mouvement

Le Partage d’activité montre des photos ou des avatars de vos amis

Les conseils des formateurs experts de Fitness+ vous guident dans des domaines tels que les techniques d’entraînement, la pleine conscience, les habitudes saines et la motivation dans l’application Fitness sur iPhone

Fitness+

Créez un horaire d’entraînement et de méditation avec des plans personnalisés

Choisissez vos jours d’activité sélectionnés, la durée et le type des séances d’entraînement, les formateurs, la musique et la durée du plan, et Fitness+ créera automatiquement le plan

Construisez une file d’attente d’entraînements et de méditations que vous souhaitez faire à la suite avec des piles

Compas

La dernière balise de connexion mobile estime automatiquement le dernier emplacement sur votre itinéraire où votre appareil a pu se connecter au réseau de votre opérateur

Le dernier point d’appel d’urgence estime automatiquement le dernier emplacement disponible pour que vous puissiez vous connecter au réseau de n’importe quel opérateur pour contacter les services d’urgence

Les points d’intérêt affichent les points d’intérêt que vous avez enregistrés dans les guides de Maps

L’élévation du point d’intérêt est une nouvelle vue qui utilise les données de l’altimètre pour créer une représentation en 3D de l’élévation de vos points d’intérêt enregistrés

Les alertes d’élévation vous signalent lorsque vous avez dépassé un seuil d’élévation particulier

Cartes

Le rayon de marche montre approximativement combien de temps il pourrait vous falloir pour marcher jusqu’aux restaurants, stores ou autres points d’intérêt à proximité, avec des informations détaillées sur les heures d’ouverture, les notes, et plus encore

Les cartes hors ligne téléchargées sur votre iPhone peuvent être consultées sur votre Apple Watch couplée lorsque votre iPhone est allumé et à portée

Les itinéraires pour la conduite, le cyclisme, la marche ou les transports en commun sont pris en charge dans les cartes hors ligne, notamment l’heure d’arrivée estimée en fonction de la circulation prévue

Les cartes topographiques affichent les caractéristiques des parcs nationaux et régionaux aux États-Unis, comme les sentiers, les lignes de niveau, l’élévation et les points d’intérêt

Les informations sur les sentiers de randonnée aux États-Unis fournissent des informations détaillées telles que la longueur et l’élévation du sentier

Météo

Consultez rapidement les informations météorologiques avec des effets visuels de fond et contextuels

Accédez à des informations importantes telles que l’indice UV, l’indice de qualité de l’air et la vitesse du vent dans une seule vue

Consultez des données telles que les conditions, la température, les précipitations, la vitesse du vent, l’indice UV, la visibilité, l’humidité et l’indice de qualité de l’air en faisant glisser vers la droite

Faites défiler pour voir les vues horaires et quotidiennes

Affichez la complication d’humidité sur le cadran de votre montre

Attention

La fonctionnalité Reflection de l’état d’esprit vous permet de consigner votre émotion momentanée ou votre humeur quotidienne

Des facteurs contributifs tels que le travail, la famille et les événements en cours peuvent être inclus, et vous pouvez décrire votre sentiment, comme joyeux, content et inquiet

Des rappels pour consigner votre état d’esprit sont disponibles via des notifications, des complications de montre et des invites après une séance de respiration, une séance de réflexion ou une méditation audio de Fitness+

Médicaments

Les rappels de suivi vous rappellent de consigner un médicament si vous n’en avez pas consigné un 30 minutes après l’heure programmée

Option pour définir les rappels de suivi en tant qu’alertes critiques afin qu’ils puissent être vus même si votre appareil est en mode silencieux ou que vous avez un mode Concentration activé

Autres fonctionnalités et améliorations

Le temps en plein jour est désormais mesuré à l’aide du capteur de lumière ambiante (disponible sur l’Apple Watch SE, l’Apple Watch Series 6 et ultérieure, et l’Apple Watch Ultra)

La prévision en grille dans l’application Home et la complication du cadran de montre utilisent des données en direct de votre réseau électrique local pour indiquer quand il fonctionne avec des sources plus propres, afin que vous puissiez planifier quand recharger des appareils ou faire fonctionner des appareils électroménagers (uniquement aux États-Unis contigus)

La sécurité des communications détecte maintenant si les enfants envoient ou reçoivent des vidéos sensibles

Mise en garde sur le contenu sensible pour les adultes apporte la technologie de sécurité des communications à tous les utilisateurs en floutant les photos et vidéos contenant de la nudité, et en vous permettant de choisir si vous voulez les voir ou non

Les notifications aux contacts d’urgence après un appel SOS d’urgence seront livrées en tant qu’alertes critiques

Les appels audio FaceTime de groupe sont désormais pris en charge

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions, pour plus d’informations, visitez :

https://www.apple.com/watchos/feature-availability/

Pour obtenir des informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles d’Apple, veuillez visiter ce site web :

https://support.apple.com/kb/HT201222

Voilà, ce sont tous les changements à venir avec la nouvelle mise à niveau watchOS 10, vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle mise à jour sur cette page.

Si votre montre fonctionne toujours sous watchOS 9, vous pouvez facilement mettre à jour votre montre vers watchOS 10 en ouvrant l’application Watch > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer la nouvelle mise à jour.

