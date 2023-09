Ce milieu de gamme avec une remise de 120 euros n’est pas très populaire, mais c’est une réussite assurée

Appareil photo de 100 mégapixels, écran de 120 Hz et Android 13 sur un smartphone où vous économisez 120 euros à l’achat.

Le design premium est l’une des caractéristiques distinctives de ce smartphone OPPO en promotion.

Il est beaucoup plus facile de choisir un nouveau téléphone portable de qualité, pour un prix d’environ 250 euros grâce à la grande offre offerte par l’OPPO Reno8 T 4G. Il s’agit d’un terminal avec un très bon écran, un impressionnant appareil photo de 100 MP et un système d’exploitation mis à jour. En plus de toutes ses caractéristiques, vous bénéficiez d’une réduction de 120 euros qui vous permet de l’acheter pour seulement 259 euros sur Amazon dans la couleur de votre choix, noir ou orange.

Ne cherchez pas dans les catalogues de marques telles que Xiaomi ou realme, car cet OPPO Reno8 T a tout ce dont vous avez besoin pour une bonne expérience quotidienne et à un prix imbattable. Il est plus cher chez Miravia, où il tombe à 270 euros, tandis que son stock est épuisé dans des stores tels que PcComponentes et MediaMarkt. L’OPPO Reno8 T peut être votre téléphone portable personnel en seulement quelques heures si vous êtes abonné à Amazon Prime, car il vous sera livré à domicile dès le lendemain de l’achat.

Nous savons que l’OPPO Reno8 T n’est pas l’une des options les plus connues dans la gamme moyenne, mais sa qualité vous surprendra lors de son utilisation. Nous vous expliquons ci-dessous pourquoi vous ferez un excellent choix en l’achetant dès maintenant, alors que vous économisez 120 euros.

120 euros de réduction pour l’OPPO Reno8 T

Vous recevez l’OPPO Reno8 T à la maison, vous ouvrez la boîte et la première chose qui vous surprend est son design de qualité premium, surtout si vous optez pour la couleur orange attrayante. En effet, la façade arrière de ce smartphone est en cuir, ce qui lui confère une touche de haute qualité rappelant les téléphones plus chers. En plus d’être très beau, l’OPPO Reno8 T peut se vanter d’être un terminal confortable grâce à un poids de 180 grammes, une épaisseur de 8 millimètres et ses courbes sur les côtés.

Les images sont affichées sur un spectaculaire écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ (2000 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ces caractéristiques se traduisent par des images d’une grande netteté, avec une reproduction des couleurs vive et fluide. Vous pourrez profiter au maximum des vidéos, des séries, des films, des jeux et, en général, de tout contenu.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le MediaTek Helio G99, qui offre de bonnes performances. Avec ce Reno8 T, vous pourrez consulter les réseaux sociaux, discuter, prendre des photos, savoir comment arriver à votre destination avec Google Maps, jouer ou chercher des informations sur le navigateur en toute fluidité. Si les 128 Go de stockage vous semblent insuffisants, vous pouvez les étendre avec l’une des meilleures cartes microSD.

Le téléphone qui baisse de prix peut aussi se vanter d’être un téléphone mis à jour, car il est livré directement avec ColorOS 13 basé sur Android 13 comme logiciel. Il y a d’autres détails très importants dans l’expérience, tels que le lecteur d’empreintes digitales, la prise jack 3,5 mm, le Wi-Fi 6 et la technologie NFC.

La fiche technique de l’OPPO Reno8 T met particulièrement en lumière l’appareil photo arrière de 100 mégapixels. Avec lui, vous pourrez immortaliser vos meilleurs moments avec une qualité exceptionnelle, en obtenant des photos détaillées et colorées. La caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 32 mégapixels et vous permettra également de capturer des images de qualité. Au fait, avec les deux caméras, vous pouvez enregistrer des vidéos en Full HD.

Enfin, nous avons l’un des meilleurs téléphones portables OPPO grâce au bon travail de sa batterie de 5 000 mAh. Si vous n’êtes pas très exigeant, vous pourrez même utiliser le téléphone pendant 2 jours avec une charge. Lors de ces journées où vous êtes plus intense, vous arriverez facilement à la fin de la journée sans avoir besoin du chargeur. La charge rapide prise en charge par la batterie est de 33W, donc elle se charge complètement en un peu plus d’1 heure.

En résumé, cet OPPO Reno8 T vous garantit une très bonne expérience au quotidien, avec des aspects remarquables tels que le design, l’écran et l’appareil photo. Vous savez maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de 120 euros, ce qui vous permet de l’acheter pour seulement 259 euros sur Amazon dans la couleur de votre choix.

