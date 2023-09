Ces écouteurs sans fil JBL sont maintenant à prix réduit sur Amazon

Les écouteurs sans fil JBL Tune 230NC TWS sont désormais disponibles à prix réduit sur Amazon.

Les écouteurs JBL Tune 230NC TWS sont en promotion sur Amazon

Comme toujours, les offres d’Amazon sont nombreuses et parmi elles se trouvent toujours des produits plus que remarquables, quelle que soit leur catégorie. Dans ce cas, nous avons des écouteurs sans fil de la marque JBL avec une qualité sonore plus que satisfaisante et une autonomie également à prendre en compte, sans mentionner qu’ils sont idéaux pour faire de l’exercice, et maintenant leur prix a baissé sur cette boutique mentionnée.

Pour être précis, nous parlons des JBL TUNE 230NC TWS, des écouteurs sans fil et intra-auriculaires, c’est-à-dire des boutons qui n’ont pas besoin d’être connectés entre eux par un fil. Le prix de ceux-ci est généralement variable, il n’est pas le même que celui trouvé récemment sur Amazon que celui trouvé chez MediaMarkt, et celui d’Amazon était de 99,99 euros, bien que grâce à cette nouvelle offre, il ait baissé de 25%. Donc, si vous recherchez de nouveaux écouteurs à un coût plus abordable que d’habitude, ces JBL sont maintenant un excellent choix.

Les JBL TUNE 230NC TWS sont en promotion de 25% sur Amazon

Si le prix de ces écouteurs était récemment de 99,99 euros et qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 25%, leur rabais est d’environ 25 euros. Par conséquent, ces JBL TUNE 230NC TWS coûtent maintenant 75,09 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous annonçons ici. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez profiter d’une livraison gratuite pour ce produit, qui a été évalué par les acheteurs avec 4,3 étoiles.

Les JBL TUNE 230NC TWS, comme nous l’avons mentionné, ont une très bonne qualité sonore et une autonomie remarquable. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil de la marque JBL se connectent à vos appareils via Bluetooth, ils disposent d’une fonction de réduction de bruit et d’une batterie capable de fournir jusqu’à 40 heures d’utilisation avec une seule charge (et vous pouvez les recharger complètement en 2 heures), et en plus ils sont très confortables lorsqu’ils s’adaptent à leurs utilisateurs pour ne pas être gênés par le bruit extérieur. Il convient également de mentionner que les deux écouteurs peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre, ce qui nous aide à économiser la batterie de l’un d’entre eux.

De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, ces écouteurs sont parfaits pour faire du sport, car ils sont résistants à l’eau et à la transpiration, bien qu’il soit déconseillé de les utiliser dans des saunas ou des bains de vapeur car cela pourrait les endommager. Les JBL TUNE 230NC TWS sont dotés d’un microphone pour les appels et les fonctions mains libres, en plus leur réduction de bruit est rendue possible grâce à deux autres microphones intégrés qui réduisent le son de notre environnement. D’autre part, ils disposent également de fonctions telles que TalkThru et Ambient Aware pour que vous puissiez rester en contact avec votre environnement sans avoir à enlever vos écouteurs.

➡️ Voir l’offre JBL TUNE 230NC TWS

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Pour finir, rappelez-vous que vous pouvez désormais acheter ces JBL TUNE 230NC TWS au prix de 75,09 euros sur Amazon si vous profitez de cette offre que nous vous avons annoncée dans cet article.

