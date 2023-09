Google célèbre son 25e anniversaire avec 2 nouveaux fonds d’écran : téléchargez-les ici

Voici comment télécharger ces fonds d’écran exclusifs de Google.

Il s’agit de deux fonds d’écran originaux et de styles différents.

Google a célébré son 25e anniversaire en lançant 2 fonds d’écran commémoratifs. Le géant technologique a parcouru un long chemin depuis sa création en 1997 jusqu’en 2023, en passant par son entrée en bourse ou la création de ses propres téléphones Pixel, qui en sont déjà à la 8e génération. Nous vous montrerons ci-dessous à quoi ils ressemblent, pourquoi ils ont été conçus ainsi et comment les télécharger.

Brouillard coloré et silhouettes minimalistes

Le premier des fonds d’écran est celui que nous vous montrons ci-dessous ce paragraphe. Il s’agit d’une image colorée et joyeuse qui, si vous y prêtez attention, utilise les mêmes couleurs que le logo de Google. Selon la société, il est inspiré de la célèbre brume de San Francisco qui recouvre la ville du Golden Gate. Il a été conçu par Selma Durand, une designer industrielle travaillant pour Google. Il est réalisé à partir de matériaux physiques tels que des découpages de papier et des pellicules de plastique translucide.

Le deuxième, que vous pouvez voir ci-dessous ce paragraphe, a un style plus austère. Le designer YoungWoo [Choi] a créé une sculpture en carton de style minimaliste avec des personnes debout au sommet de structures, comme si elles se reposaient au sommet d’un gratte-ciel. Tout comme le précédent, il utilise les couleurs de Google, bien que le blanc prédomine.

Pour les télécharger, maintenez enfoncé celui qui vous intéresse et sélectionnez Télécharger l’image. Le premier et le deuxième fonds d’écran ont les mêmes dimensions, 4736 x 3432 pixels. Ils ont été conçus spécialement pour les téléphones Pixel, mais peuvent être installés sur n’importe quel appareil.

Ce ne sont pas les premiers fonds d’écran que Google lance pour commémorer son 25e anniversaire. Auparavant, deux autres avaient déjà été publiés, qui sont présentés ci-dessous et que vous pouvez télécharger via le lien situé en dessous d’eux. Ils ont un design plus animé que ceux que nous avons déjà montrés, car ils utilisent une couleur blanche avec des silhouettes creuses mais avec des bords colorés.

Téléchargez les deux autres fonds d’écran de Google

D’autre part, Google a publié 6 autres fonds d’écran au Japon avec des designs bleutés et des icônes emblématiques, comme le dinosaure qui apparaît pour jouer lorsque vous n’avez pas de connexion Internet. Dans ce cas, vous pouvez les installer via le lien situé en dessous de ce paragraphe, via Mediafire. Téléchargez le pack depuis Mediafire, puis extrayez-le car il est fourni sous forme de fichier ZIP.

Téléchargez les 6 autres fichiers depuis Mediafire

