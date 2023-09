Que le soleil entre dans votre maison ou non, décidez-le depuis votre téléphone portable : voici les nouveaux rideaux automatisés de Xiaomi.

Ici en Europe, lorsque nous avons une maison à « habiller », nous avons tendance à aller chez Ikea. En Chine, Xiaomi est capable de meubler chaque pièce et espace, de la cuisine au salon. Et tout cela avec des éléments intelligents, pour avoir une maison domotique pour 1% de ce que vaut celle de Tony Stark.

Des appareils électroménagers à la cuvette des toilettes, en passant par la brosse à dents ou le judas et la poignée de la porte d’entrée, l’écosystème de Xiaomi couvre presque tout. Et aussi les rideaux… Des rideaux ? Des « smart » rideaux ? Eh bien oui, l’accessoire idéal pour les stores Xiaomi : des rideaux électroniques tels que ceux qui viennent d’être présentés.

Mijia Smart Curtain, les rideaux intelligents de Xiaomi

Mijia, une marque de l’écosystème Xiaomi dédiée à la création de meubles, d’éléments et d’appareils électroménagers intelligents aussi novateurs qu’abordables, a présenté sa dernière création : les rideaux intelligents Mijia.

Les rideaux sont disponibles en deux longueurs, de 1,75 à 3 mètres et de 2,2 à 4 mètres. Le meilleur de ces rideaux est qu’ils peuvent être ajustés librement dans une plage spécifiée, grâce à leur rail télescopique intégré. Cela élimine donc la nécessité de prendre des mesures séparées, ce qui facilite leur installation et leur utilisation.

Ouvrir et fermer les rideaux avec votre téléphone portable

Étant un produit Xiaomi, cela signifie qu’il est « intelligent » et qu’il est compatible avec son écosystème connecté. Par conséquent, le rideau Mijia peut s’ouvrir et se fermer à l’aide de commandes vocales, de l’application Xiaomi Home sur votre téléphone portable et même être programmé pour s’ouvrir et se fermer à l’heure de votre choix. Et oui, vous pouvez aussi ouvrir et fermer les rideaux à la main, mais c’est beaucoup moins amusant.

Les rideaux ont un moteur régulateur à trois vitesses, pour que vous puissiez choisir la vitesse à laquelle ils s’ouvrent et se ferment. En réalité, il y a trois options de vitesse : rapide, moyenne et lente. Ils disposent également d’une fonction de régulation douce de la vitesse, afin que les rideaux ne tirent pas brusquement ni ne vous surprennent.

Les rideaux peuvent également être associés à d’autres appareils intelligents de votre maison : Par exemple, si vous avez des serrures de porte intelligentes Xiaomi avec des rideaux intelligents, vous pouvez configurer un « mode rentrée à la maison » qui ouvrira et fermera automatiquement les rideaux lorsque vous ouvrez et fermez la porte.

Des rideaux domotiques

Vous pouvez également configurer le « mode réveil » et le « mode sommeil » pour les associer au haut-parleur intelligent Xiaomi ou aux lumières de plafond intelligentes, de manière à ce que de la musique se déclenche lorsque les rideaux s’ouvrent le matin et que les lumières s’éteignent progressivement lorsque les rideaux se ferment le soir. Comme si vous étiez dans un palais et que vous étiez le roi/reine.

Les rideaux intelligents Mijia ont un prix de 599 yuans, soit environ 77 euros, pour une longueur de 1,75 à 3 mètres. Et 90 euros pour une longueur de 2,2 à 4 mètres. Seront-ils disponibles en France ? Ce serait génial, sans aucun doute, car pour moins de 100 euros, vous pourrez ouvrir ou fermer les rideaux sans quitter le canapé, le lit ou depuis l’extérieur de la maison, ce qui les rend idéaux pour les vacances lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Source | Gizmochina

