Ce nouveau jeu gratuit peut être réclamé pour une durée limitée sur presque toutes les plateformes.

We Were Here Expeditions: The FriendShip peut être réclamé gratuitement jusqu’au 13 octobre sur Steam, Epic Games Store, PlayStation et Xbox.

Il est vrai que généralement nous vous apportons beaucoup d’offres et de jeux gratuits sur Steam et l’Epic Games Store, les deux principales plateformes de jeux sur PC, mais les jeux gratuits et les remises sont des choses qui existent sur toutes les plateformes. Eh bien, ce n’est pas un secret que dans la boutique en ligne de Xbox, PlayStation et Nintendo, on peut trouver de nombreuses propositions gratuites et avec des réductions plus qu’intéressantes presque constamment, et maintenant deux de ces trois plateformes partagent une promotion qui nous est également proposée par la boutique de jeux pour PC de Valve et celle des créateurs de Fortnite.

Plus précisément, maintenant nous pouvons récupérer gratuitement un jeu fraîchement sorti sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation et Xbox, mais pour une durée limitée. Le titre en question est We Were Here Expeditions: The FriendShip, et cela sera gratuit jusqu’au 13 octobre, moment où le jeu deviendra payant pour tous ceux qui ne l’auront pas récupéré. À l’heure actuelle, il convient de mentionner que nous n’avons pas très bien compris s’il s’agit d’une période d’essai et qu’il faudra ensuite passer à la caisse quoi qu’il arrive, ou si au contraire ceux qui le récupèrent avant le jour susmentionné du mois prochain pourront le garder gratuitement sur la plateforme de leur choix. Mais bon, dans la boutique de Valve, ils indiquent que si nous le récupérons maintenant, il sera à nous pour toujours, donc on peut supposer que ce sera le cas sur les autres plateformes également.

« Penses-tu que toi et ton meilleur ami pouvez surmonter n’importe quel défi ensemble ? Nous voulons voir comment vous vous en sortez ! Cette nouvelle petite expérience indépendante de We Were Here mettra votre amitié à l’épreuve. Pour prouver que votre amitié peut tout surmonter, vous devrez faire face à plusieurs énigmes stimulantes. Tout repose sur la Communication, le Travail d’Équipe… et la Confiance. Communiquez, travaillez en équipe et, surtout, faites confiance à votre ami. Vous êtes tous les deux seuls en mer, répondre à un appel à l’aide vous emmène sur une île déserte, où vous trouvez une attraction d’un mystérieux bateau dans un parc d’attractions abandonné. C’est un voyage que vous n’oublierez jamais, avec des énigmes qui nécessiteront à deux pour les résoudre. Ne faites pas chavirer votre amitié ! », indique la description du jeu sur leurs respectives pages des boutiques numériques de Steam, Epic Games Store, Xbox et PlayStation.

Cela dit, il reste seulement à rappeler que ce We Were Here Expeditions: The FriendShip peut être à nous sans dépenser un seul euro jusqu’au 13 octobre, et à partir de ce jour, il faudra passer à la caisse pour l’obtenir. Pour l’instant, vous le savez déjà, si vous le voulez vous pouvez l’obtenir gratuitement sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One et tout indique qu’il sera à vous pour toujours une fois que vous l’aurez récupéré.

