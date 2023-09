iOS 17 maintenant disponible pour tous : découvrez toutes ses nouveautés

Vous pouvez maintenant télécharger la version officielle d’iOS 17 sur votre iPhone et profiter de toutes ses nouveautés.

Découvrez toutes les nouveautés de iOS 17

Après plus de trois mois en version bêta, Apple vient de lancer la version finale d’iOS 17 pour tout le monde. Cela signifie que vous pouvez maintenant installer cette nouvelle version sur votre appareil en visitant Paramètres > Général > ; Mise à jour logicielle afin de commencer à profiter de toutes les nouveautés de ce nouvel iOS.

Bien que iOS 17 ne contienne pas beaucoup de nouveautés, il apporte en effet plusieurs améliorations qui améliorent l’expérience des utilisateurs. Des améliorations telles que les cartes de contact, les widgets interactifs, un correcteur orthographique amélioré grâce à l’intelligence artificielle, un nouveau mode En Reposo et bien plus encore.

Widgets interactifs

Apple a lancé les widgets sur l’écran d’accueil il y a trois ans, avec la sortie de iOS 14. Cependant, ces widgets n’étaient pas interactifs jusqu’à présent. Avec iOS 17, vous pourrez effectuer des actions en touchant le widget lui-même sans ouvrir l’application correspondante. Des actions telles que compléter une tâche ou contrôler les accessoires que vous avez liés à HomeKit.

L’interactivité de ces widgets concerne également l’écran de verrouillage, maintenant les activités en direct sont également interactives et les widgets que vous placez en mode En Reposo vous permettront également d’effectuer des actions avec eux sans ouvrir l’application correspondante. Sans aucun doute, cela ouvre un monde de possibilités grâce à eux.

Nouveau mode En Reposo

Une autre nouveauté importante est le nouveau mode En Reposo. Ce mode transformera votre iPhone en une horloge de bureau. En d’autres termes, lorsque vous le mettez en charge à l’horizontale, que ce soit par câble ou par MagSafe, il entre en ce mode où apparaîtront des widgets, une horloge de bureau, des photos que vous choisissez, etc. Ce mode est très personnalisable pour s’adapter à chaque utilisateur.

Lorsque l’iPhone est en mode En Reposo, vous verrez les notifications que vous recevez, les activités en direct que vous avez actives à ce moment-là, ou même vous pourrez utiliser Siri pour lui demander de vous montrer différentes informations qui s’afficheront également à l’écran.

Cependant, ce nouveau mode est plus efficace avec les iPhone 14 Pro car ils bénéficient de la technologie always on display ou écran toujours allumé qui vous permet de voir le contenu du mode En Reposo à tout moment. Sur les autres iPhone, l’écran restera éteint et vous devrez le toucher pour qu’il s’allume.

Nouvelles cartes de contact

iOS 17 apporte également une nouvelle façon de personnaliser les cartes de tous vos contacts. Cela signifie que désormais, lorsque l’un de vos contacts vous appelle, son nom n’apparaîtra plus de manière ennuyeuse et plate, une grande photo ou un Memoji apparaîtront maintenant.

Chaque personne pourra créer sa propre carte de contact qui apparaîtra lorsque vous appelez quelqu’un, mais vous pouvez également personnaliser votre carte ainsi que celle de tous vos contacts. Polices de caractères, photos, Memoji et bien plus encore pour donner une touche différente aux appels.

NameDrop

AirDrop, le système de partage d’éléments d’Apple, a également reçu d’importantes nouveautés avec iOS 17. La nouveauté phare est sans aucun doute, NameDrop. NameDrop est directement lié à la fonction précédente car il s’agit d’un nouveau mode qui nous permettra d’envoyer notre carte de contact à un autre utilisateur en rapprochant simplement les deux iPhone.

Les ganas que tengo de probar NameDrop en la vida real. pic.twitter.com/awXeeGBR7l — Fran Besora  (@ifrnb) Septembre 4, 2023

De plus, AirDrop sera capable d’envoyer automatiquement des éléments entre deux appareils Apple. Il vous suffira de sélectionner les images et de rapprocher les deux appareils. En quelques secondes, ils seront envoyés d’un appareil à l’autre. Enfin, bien que cela arrivera plus tard, AirDrop pourra également effectuer des transferts via Internet.

Stickers de photos et emojis

iOS 17 améliore également l’une des nouveautés d’iOS 16 : la possibilité de supprimer l’arrière-plan d’une image et de ne laisser que le sujet. Ce sujet peut maintenant être transformé en un sticker que vous pouvez envoyer via n’importe quelle application de messagerie comme Messages ou WhatsApp.

De plus, n’importe quel emoji peut également être un sticker, il vous suffit d’invoquer le clavier des émoticônes et de maintenir enfoncé l’un d’entre eux pour le faire glisser vers la bulle de conversation. Pour le moment, cela fonctionne uniquement efficacement dans l’application Messages, mais cela sera possible dans n’importe quelle application.

Autres nouveautés importantes d’iOS 17

Nous avons vu certaines des nouveautés les plus importantes d’iOS 17, mais cette nouvelle version du système d’exploitation pour votre iPhone comprend également d’autres nouveautés qui valent la peine d’être mentionnées :

Améliorations dans l’application Messages : nouveau menu pour envoyer des éléments, nouveau geste pour envoyer des photos, nouvelle interface pour envoyer des messages audio, recherche améliorée et possibilité de transcrire des messages audio en texte. Même des messages audio de 4 minutes !

: nouveau menu pour envoyer des éléments, nouveau geste pour envoyer des photos, nouvelle interface pour envoyer des messages audio, recherche améliorée et possibilité de transcrire des messages audio en texte. Même des messages audio de 4 minutes ! Possibilité de télécharger des cartes pour les utiliser hors ligne.

pour les utiliser hors ligne. Correcteur orthographique amélioré grâce à l’intelligence artificielle : grâce à l’apprentissage automatique, il y aura moins d’erreurs et le clavier vous fera des suggestions pour compléter des phrases.

grâce à l’intelligence artificielle : grâce à l’apprentissage automatique, il y aura moins d’erreurs et le clavier vous fera des suggestions pour compléter des phrases. Oye, Siri pourra être simplement Siri.

Nouvelles fonctionnalités de Spotlight, en plus de l’amélioration de ses performances.

Nouveautés dans Safari comme la possibilité que Siri lise les articles.

comme la possibilité que Siri lise les articles. Crossfade dans Apple Music.

L’application Journal et les listes collaboratives d’Apple Music arriveront plus tard.

d’Apple Music arriveront plus tard. Nouveautés de FaceTime .

. Suivi de nos émotions depuis l’application Santé.

Nouvelle fonction Distance de l’écran pour prendre soin de notre vision.

+20 nouvelles sonneries.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 17 ?

Nous avons déjà vu les principales nouveautés d’iOS 17, ainsi que les autres petits détails. Il est maintenant temps de savoir quels iPhone pourront être mis à jour vers cette nouvelle version. Il s’agit des modèles suivants :

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e gén.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3e gén.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Vous pouvez maintenant télécharger cette nouvelle version du système d’exploitation des iPhone si vous possédez un modèle compatible. Comme nous l’avons dit, une version qui n’apporte pas de grandes nouveautés, mais qui apporte des améliorations qui améliorent l’expérience des utilisateurs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :