watchOS 10 désormais disponible pour tous : la révolution dont l’Apple Watch avait besoin

watchOS 10 est maintenant disponible en téléchargement officiellement et arrive avec des nouveautés très importantes.

watchOS 10 est maintenant disponible : découvrez toutes ses nouveautés

Après plus de trois mois en version bêta, watchOS 10 est désormais officiel pour tout le monde. Une mise à jour qui vient changer notre Apple Watch, tant au niveau logiciel qu’au niveau de l’utilisation. Et presque tout a changé; la façon d’interagir avec la montre, les applications natives, les gestes, etc.

Donc, si vous avez une Apple Watch compatible, vous pouvez maintenant télécharger cette nouvelle version du système d’exploitation en suivant les étapes suivantes: Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone > Général > Mise à jour logicielle. N’oubliez pas que votre appareil doit avoir au moins 50% de batterie et être en charge pour pouvoir installer la version de watchOS 10.

Les widgets envahissent l’Apple Watch

Cette année a été l’année des widgets. Ils ne sont pas seulement devenus interactifs sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, mais ils peuvent également être placés où vous voulez sur l’iPad ou le Mac et ils ont fait une entrée remarquée sur les Apple Watch.

Les applications auront également leur propre widget sur l’Apple Watch en faisant glisser votre doigt de haut en bas de l’écran. Oui, avec le même geste qu’auparavant pour activer le Centre de contrôle. Lorsque vous entrez dans la vue des widgets, une horloge et la date apparaissent, et en dessous d’eux, les widgets. Pour en ajouter de nouveaux, il vous suffit de maintenir l’écran enfoncé et de choisir ceux que vous souhaitez.

Une nouvelle façon d’utiliser l’Apple Watch

Lorsque vous avez une Apple Watch, vous apprenez une série de gestes tels que couvrir l’écran avec votre main, activer l’écran avec la couronne digitale ou invoquer le Centre de contrôle en faisant glisser votre doigt de haut en bas de l’écran. Maintenant, certains gestes ont changé.

Pour accéder au Centre de contrôle, vous devez appuyer sur le bouton latéral, juste en dessous de la couronne digitale. Pour accéder à la vue multitâche des applications ouvertes, vous devez maintenant appuyer deux fois sur la couronne digitale, un geste qui était auparavant utilisé pour ouvrir l’application la plus récente.

Un autre élément qui a également changé par rapport aux générations précédentes est le Dock, qui n’existe plus maintenant. Cela signifie que nous ne pourrons plus avoir nos applications préférées en multitâche, mais elles apparaîtront toutes les applications ouvertes et c’est tout.

Une refonte de toutes les applications

watchOS 10 a une refonte de l’interface. Maintenant, la vue des applications est toujours un panneau d’abeille, mais avec une petite différence: elle se déplace uniquement de haut en bas au lieu de pouvoir être déplacée dans n’importe quelle direction.

OMG la nouvelle app d’activité sur watchOS 10. pic.twitter.com/J4r4RqKtTh — Fran Besora  (@ifrnb) Juin 6, 2023

D’autre part, il y a aussi une refonte du système d’exploitation lui-même. watchOS 10 exploite mieux l’interface, rendant les applications en plein écran et ainsi utilisant plus d’espace sur toutes les Apple Watch.

Ce changement d’interface a permis à toutes les applications natives d’être redessinées: météo, fitness, horloge mondiale, fréquence cardiaque, etc. Mais pas seulement les applications natives, les applications tierces peuvent également en profiter et s’adapter à ce nouveau design.

Le suivi de nos émotions arrive également sur notre poignet

iOS 17 a apporté un suivi de nos émotions dans l’application Santé. Et cela a également atteint l’application Mindfulness des Apple Watch grâce à watchOS 10. Avec cette nouvelle option, nous pourrons enregistrer comment nous nous sentons tout au long de la journée en indiquant nos émotions en tournant la couronne digitale de notre Apple Watch. Les mêmes animations et émotions apparaîtront que sur l’iPhone, ainsi que la possibilité d’indiquer pourquoi nous nous sentons ainsi.

De nouvelles faces arrivent également sur watchOS 10

watchOS 10 a également ajouté de nouvelles faces. Une appelée Palette, qui se concentre sur les couleurs, et une autre appelée Snoopy & Woodstock de Peanuts. La particularité de cette dernière est qu’elle est toujours différente, à chaque activation de l’Apple Watch, le personnage emblématique fait quelque chose de différent. D’autre part, comme nouveauté de dernière minute, nous avons les faces Modular Ultra exclusives de l’Apple Watch Ultra, ainsi qu’une nouvelle face Nike Globe et Analogique Solaire, disponible pour tous.

D’autres nouveautés de watchOS 10

Les nouveautés susmentionnées sont les plus importantes de watchOS 10, mais il y a aussi d’autres petits détails qui méritent d’être mentionnés, tels que:

Améliorations des entraînements de cyclisme et de randonnée.

La fonction Distance d’Écran arrive également sur watchOS 10.

Apple Watch compatibles avec watchOS 10

Comme c’est toujours le cas lorsque Apple lance de nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, certains appareils sont laissés pour compte. Dans ce cas, l’Apple Watch Series 3 ne pourra pas être mis à jour vers cette nouvelle version. Ainsi, les Apple Watch compatibles avec watchOS 10 sont les suivantes:

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2e génération).

Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 9.

Comme vous pouvez le constater, malgré l’absence de nombreuses nouveautés, watchOS 10 est arrivé pour révolutionner notre Apple Watch avec des nouveautés telles que les widgets, le changement de design des applications et de l’interface, ou les nouveaux gestes qui modifient complètement l’expérience d’utilisation de la montre Apple.



